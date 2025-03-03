Соглашение об украинских полезных ископаемых все еще в силе – Трамп

Он также подчеркнул, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует больше демонстрировать благодарность за помощь, которую Киев получает от США.

Президент США Дональд Трамп заверил, что соглашение по украинским полезным ископаемым не потеряло своей актуальности. Он пообещал вернуться к этому вопросу в своих выступлениях 4-5 марта и поподробнее рассказать о ее будущем.

Об этом он сказал во время обращения в США.

"Я считаю, что это замечательное соглашение для нас, потому что, знаете, Байден очень глупо, даже глупо дал 350 миллиардов, и знаете что произошло? Мы ничего не получили. Мы могли бы восстановить весь флот США за 350 миллиардов. Мы возвращаем все это, и даже больше", – заявил Трамп в своей речи.

Он также подчеркнул, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует больше демонстрировать благодарность за помощь, которую Киев получает от США.

Кроме того, Трамп сделал неоднозначное заявление по поводу будущего тех, кто выступает против мирного урегулирования войны: "Тот, кто будет высказываться против мира в Украине, не задержится надолго".

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп готов возобновить переговоры с Зеленским по природным ресурсам, но это возможно только при изменении позиции Киева.