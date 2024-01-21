Соглашение по безопасности с Британией: Пристайко назвал один из важных пунктов договора

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак 12 января подписали двустороннее соглашение о безопасности. Оно будет насыщено двусторонними договоренностями и соглашениями. Это рамочная сделка, но она будет насыщена отдельными дополнительными соглашениями. Она будет расширяться по направлениям – поставкам конкретных видов вооружения, финансирования и так далее.

Об этом дипломат Вадим Пристайко рассказал в интервью Наталье Мосейчук в рамках авторского проекта "Мосейчук+"

"Очень интересный момент, который я увидел в выступлении премьер-министра Дениса Шмыгаля, где он очень четко отметил, что сегодня ест небольшой пункт, где написано, что Украина должна быть готова выступить на помощь Британии в будущем, и что Британия будет развивать наши Вооруженные силы и помогать настолько, чтобы это могло произойти. Это очень важно, такого никогда не было в нашей культуре политической. Мы почему-то постоянно воспринимаем, потребляем безопасность, гранты, кредиты", — отметил дипломат.

Пристайко также добавил, что сейчас мы должны осознать – ценности, о которых мы так долго говорили, как ни странно, имеют двустороннее движение.

"Британия как будущее НАТО рассчитывает, что Украина станет не просто потребителем, а со временем будет способна добавлять безопасности", — резюмировал он.

Напомним, Умеров объяснил, к чему обязывает Британию заключенное соглашение.

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