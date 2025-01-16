Соглашение с Британией содержит тайную часть: Зеленский рассказал о визите Стармера

Подписанное во время визита в Киев премьер-министра Великобритании Кира Стармера столетнее соглашение с этой страной содержит закрытую, тайную часть.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 января, в традиционном вечернем обращении.

По его словам, подписание этого соглашения стало "принципиально новым форматом отношений".

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“Самые близкие отношения сейчас между Украиной и Британией, и некоторые вещи, которые мы включили в столетнее соглашение с Британией, точно можно делать также с другими государствами, развивая наши партнерства. Больше оборонного взаимодействия, больше безопасности”, — подчеркнул президент.

Владимир Зеленский отметил, что на 2025 год Украина получит от Британии военной помощи в размере 6,6 миллиарда долларов, из которых свыше 3 млрд – ежегодный обязательный объем.

Кроме того, в соглашении предусмотрено взаимодействие и экономическое, и технологическое, и образовательное – развитие наших школ и университетов вместе с британскими. Есть также и закрытая, сокровенная часть сделки. Все то, что действительно нам придает устойчивость и возможности развиваться”, — отметил украинский президент.

Владимир Зеленский также сообщил, что вместе с британским премьером посетил сегодня производителей украинских дронов.

“Это именно то оружие, которое сейчас производят в Украине и выгоднее всего производить именно здесь, чем где бы то ни было в Европе. И мы постоянно делаем наши дроны более эффективными. Будет больше инвестиций и от партнеров – в производство украинских дронов. Этот год должен быть рекордным по объему наших дронов”, — пообещал он.

Напомним, в Киев с необъявленным визитом 16 января прибыл премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Это первый его визит в Украину во главе британского правительства с момента вступления в должность в июле. ТСН.ua собрал все, что известно об этом визите.

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