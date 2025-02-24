Соглашение с Россией: Трамп ответил, будет ли достигнута договоренность

Дональд Трамп в очередной раз отметил, что если бы он стал президентом раньше, война бы не началась.
Американский президент Дональд Трамп выразил мнение, что договоренность с Россией об окончании войны в Украине будет достигнута.
Об этом шла речь во время пресс-конференции президента США Дональда Трампа и президента Франции Эмманюэля Макрона в Вашингтоне 24 февраля.
"Я думаю, что мы достигнем договоренности. Эта война не началась бы, будь я президентом. Сейчас мы видим, что города сгорают... Там просто площадка, на которой рушится все... Культура рушится..." — сказал Трамп.
Ранее речь шла о том, что президент США Дональд Трамп должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Американский глава анонсировал эту встречу и снова заговорил о скором окончании войны.
Читайте также:
- Борис Джонсон поддержал соглашение Трампа о редкоземельных металлах для Украины
- Советник Трампа назвал его "президентом мира"
- Следует сосредоточиться на мирном соглашении, а не на поиске виновных в войне – министр обороны США