Соглашение с Россией: Трамп ответил, будет ли достигнута договоренность

Дональд Трамп в очередной раз отметил, что если бы он стал президентом раньше, война бы не началась.

Американский президент Дональд Трамп выразил мнение, что договоренность с Россией об окончании войны в Украине будет достигнута.

Об этом шла речь во время пресс-конференции президента США Дональда Трампа и президента Франции Эмманюэля Макрона в Вашингтоне 24 февраля.

"Я думаю, что мы достигнем договоренности. Эта война не началась бы, будь я президентом. Сейчас мы видим, что города сгорают... Там просто площадка, на которой рушится все... Культура рушится..." — сказал Трамп.

Ранее речь шла о том, что президент США Дональд Трамп должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Американский глава анонсировал эту встречу и снова заговорил о скором окончании войны.

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