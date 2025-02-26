Соглашение с США: будет ли пункт о гарантиях безопасности – Зеленский ответил

По его мнению, этот документ "может иметь большой успех или тихонько пройти".
Президент Владимир Зеленский заверил, что в новом доработанном соглашении с США об украинских редкоземельных минералах все же речь пойдет о гарантиях безопасности Киеву.
Об этом глава государства сказал на брифинге сегодня, 26 февраля.
"В рамочном соглашении я очень хотел, чтобы появилось хотя бы предложение "гарантии безопасности Украины". То, что меня брифинговали чиновники — это появилось, кажется, в 10 пункте. Важно, что это есть. Я это почитаю, и соглашение чиновники предлагают подписывать министрам", — заявил Зеленский.
По его мнению, этот документ "может иметь большой успех или тихонько пройти". Это зависит от разговора с американским президентом Дональдом Трампом, считает президент Украины.
Ранее президент Зеленский заверил, что в соглашении с США о полезных ископаемых не будет никаких долгов, а равноправное партнерство между обеими странами.
Также Зеленский сообщил, что следующее, более детальное соглашение с США по поводу полезных ископаемых потребует ратификации Верховной Радой.
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