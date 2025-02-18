Соглашение с США о металлах: Стефанишина сообщила, подпишет ли его Украина

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что Украина все еще обсуждает предложенное США соглашение о редкоземельных металлах. Ожидается, что это соглашение будет подписано.

Об этом пишет The Guardian.

По словам Стефанишиной, Украина внимательно следит за развитием событий, которые касаются США.

"Мы внимательно следим за развитием событий со стороны США, но я уверена, что Европейский союз, хотя и колеблется по многим вопросам, будет достаточно сильным, чтобы помочь Украине одержать победу", – сказала вице-премьер.

Она подчеркнула, что Украина "не находится в процессе переговоров о соглашении". В то же время Стефанишина признала "процессы", инициированные новой американской администрацией.

Вице-премьер сообщила, что Украина "не отвергла" предложенное Соединенными Штатами соглашение о критически важных полезных ископаемых. Соглашение все еще обсуждается.

"Мы ожидаем, что оно будет подписано", — сказала Стефанишина.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поддерживает заключение соглашения с США по поводу полезных ископаемых. В то же время, глава государства подчеркнул, что соглашение должно содержать пункты о гарантиях безопасности для Украины.