Министр иностранных дел России Сергей Лавров / © Associated Press

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что достичь согласия с США по ключевым элементам потенциального мирного соглашения для завершения войны в Украине — сложная задача. Лавров также подчеркнул, что Москва больше никогда не позволит себе экономическую зависимость от Запада.

Об этом говорится в статье Reuters.

«Договориться о ключевых компонентах урегулирования непросто. Они обсуждаются«, — сказал Лавров в интервью газете „Коммерсант“, отвечая на вопрос, есть ли у РФ и США общее видение отдельных аспектов возможного соглашения.

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«Мы хорошо понимаем, как выглядит взаимовыгодное соглашение, от которого мы никогда не отказывались, и как выглядит соглашение, которое может снова загнать нас в ловушку», — добавил глава российского МИД.

Он также напомнил, что позицию России ясно озвучил ее президент Владимир Путин в июне 2024 года. Тогда диктатор требовал от Украины официально отказаться от стремления вступить в НАТО и вывести войска со всех территорий четырех областей, на которые посягает Москва.

«Мы говорим о правах людей, живущих на этих землях. Именно поэтому эти территории нам дороги. Мы не можем их отдать, позволив выгнать оттуда этих людей», — сделал лживое, пропагандистское заявление Лавров.

Российский министр похвалил «здравый смысл» президента США Дональда Трампа, в частности, за его слова о том, что американская поддержка стремления Украины вступить в НАТО была одной из главных причин войны.

В то же время, Лавров подчеркнул, что российская политическая элита не допустит никаких шагов, которые могут снова поставить страну в экономическую, военную, технологическую или аграрную зависимость от Запада.

Напомним, после своего визита в Россию и встречи с Путиным спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что мирное соглашение по Украине будет предусматривать урегулирование вопроса «пяти территорий».