Соглашение с США по ископаемым: Зеленский сказал, что должно быть в документе

Зеленский сказав Трампу, что Украина хочет подписать соглашение, "но когда мы перешли к деталям – пока там нет гарантий безопасности".

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поддерживает заключение соглашения с США по инвестициям в добычу полезных ископаемых, в то же время отмечает, что документ должен содержать пункты о гарантиях безопасности для Украины.

Об этом глава государства сказал во время видеообщения с журналистами 17 февраля по результатам визита в ОАЭ.

"Вопрос у Соединенных Штатов. Поэтому я и хотел, чтобы в этом документе было что-то очерченное по гарантии безопасности. А так мы с удовольствием, чтобы Америка инвестировала. Но вопрос юридический", – заявил Зеленский.

Он добавил, что в соглашении также должно быть отражено, что Украина — "не страна сырья".

"Вопрос ведь не в том, что просто забрать ресурс – то есть вопрос в том, что ты инвестируешь, чтобы без этого ресурса что-то было. Мы не страна сырья. И мне кажется, что этот момент, что мы не страна сырья, он должен быть четко отражен в документе", – рассказал президент.

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По словам Зеленского, он говорил президенту США Дональду Трампу о том, что Украина хочет подписать соглашение, "но когда мы перешли к деталям – пока там нет гарантий безопасности".

"Гарантии безопасности должны быть очерчены хотя бы как-то в этом меморандуме. Безусловно, мы понимаем, что это пока что меморандум, а дальше будет более глубокий документ с деталями. Но мы говорили, например, с вице-президентом Джей Ди Венсом, и он согласился, и я, что лучше разработать более подробный план, договор, быстро это сделать, и лучше подписывать то, что будет действительно иметь результат, а не просто намерения. Потому что война идет, и для нас гарантии безопасности важны", – подчеркнул президент Украины.

Он акцентировал внимание на важности того, чтобы на бумаге было указано, "что конкретно дают Соединенные Штаты Америки в гарантию безопасности". Зеленский сказал, что большинство деталей могут меняться, но "какие-то фундаментальные вещи должны быть".

По словам главы государства, гарантии безопасности могут предусматривать оружие, экономическую гарантию, фундаментальные политические гарантии.

"Если мы говорим об экономике, да, членство Европейского Союза обязательно и для нас это экономические гарантии тоже. Потому что это же большой рынок, на который Украина претендует, хочет быть равноправным партнером. Также в гарантии безопасности входит понимание этих инвестиций от США. Безусловно, я позитивно к этому отношусь, к инвестициям. Безусловно, это поднимет нашу экономику, но следует понимать детали. У нас нет гарантий безопасности относительно нашей армии", – высказался Зеленский.

Напомним, накануне Зеленский заявил, что не разрешил министрам подписать соглашение с США по поводу полезных ископаемых, поскольку документ не учитывает интересы Украины.