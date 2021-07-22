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Соглашение США и Германии о "Северном потоке-2" и ситуация с прививками в Украине: пять новостей, которые вы могли проспать

Соглашение США и Германии о "Северном потоке-2" и ситуация с прививками в Украине: пять новостей, которые вы могли проспать

Associated Press

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Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • Министерство иностранных дел Германии опубликовало декларацию Вашингтона и Берлина по российскому проекту "Северный поток-2". Читать дальше ->
  • Германия обязалась назначить спецпосланника, который будет опекать вопрос о продлении соглашения о транзите российского газа через Украину. Читать дальше ->
  • Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что США и ФРГ пришли к конструктивному решению по проекту "Северный поток-2". Читать дальше ->
  • Украина начала пятый этап вакцинации от COVID-19, тем самым сделав прививки доступными для всех украинский в возрасте от 18 лет. Но 40% созданных пунктов прививок не работают. Читать дальше ->
  • Министр здравоохранения Виктор Ляшко обратился к украинским и рассказал, что делать, если ближайший к вам пункт прививки, который указан в перечне не работает или вам отказывают в прививке за отсутствия вакцин. Читать дальше ->