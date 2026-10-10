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Соглашение Трампа и Путина "переиграло" переговоры по окончании войны: что дальше — New York Times
Заявление Дональда Трампа о закупке российского дизельного горючего и ослаблении санкций может осложнить мирные переговоры по Украине.
Мирные переговоры оказались под угрозой из-за нового заявления Дональда Трампа. Он объявил, что США будут покупать российское дизельное топливо и снять с него санкции до апреля. Поскольку Москва взамен ничего не пообещала, это дало России дополнительные деньги, ослабило позиции Украины и фактически остановило дипломатический процесс.
Об этом сообщает The New York Times.
Мирные переговоры Украины и России: что заявили в Кремле
Сразу после заявления Трампа в Кремле отметили, что не видят оснований для скорейшего возвращения к переговорам. Советник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что российская сторона лишь впоследствии будет решать, когда именно следует возобновлять диалог.
Формальный консультативный раунд в Майами с участием украинской делегации и американских посланников Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа завершился безрезультатно. Параллельно с этими встречами Дональд Трамп провел продолжительный телефонный разговор с Владимиром Путиным.
Какие уступки США предложили России ради перемирия
Как отмечают источники, осведомленные о ходе закрытых переговоров на саммите ООН, США предлагали России такие экономические бонусы за временное прекращение огня:
Разблокировка активов. Возможность высвобождения до 100 миллиардов долларов из замороженных на Западе российских суверенных активов в качестве авансового стимула.
Продажа частиц «Лукойла». План реализации активов русской компании в группе ближневосточных инвесторов.
Поташ для Белоруссии. Разрешение для Минска на возобновление экспорта калийных удобрений.
Украинская сторона настаивала на зеркальных условиях — получении аналогичных сумм из замороженных средств РФ или предоставлении четких гарантий военной помощи в случае нарушения перемирия.
Почему уступки России могут сорвать мирные переговоры
Бывший посол США в Польше Дэниел Фрид подчеркнул, что переговоры без жесткого давления не сработают, а уступки только поощряют Кремль. По его мнению, Москва вообще не заинтересована в дипломатии и просто ждет, пока Запад и Украина предложат ей более выгодные условия. Эксперт отметил необходимость строгого давления на агрессора.
«Когда вы начинаете гнаться за ними, они просто улыбаются и ждут, пока вы купите большие и лучшие букеты, чтобы бросить им к ногам. Если у вас есть палки, берите их в руки», — заявил американский дипломат.
Фрид также подчеркнул, что такие уступки вредят безопасности Европы. По его словам, это происходит именно тогда, когда Россия усиливает скрытую войну против европейских стран, а Запад делает вид, что ничего не делается.
Трамп и Путин договорились о поставках российского дизеля — последние новости
Напомним, президент США сообщил, что договорился с Владимиром Путиным о больших поставках российского дизеля на американский и мировой рынки. Минфин США по указанию Трампа временно разрешил покупать и импортировать российское дизельное топливо до 7 апреля 2027 года.
По словам Владимира Зеленского, украинская команда прибыла во Флориду на двухдневные переговоры с США об окончании войны или энергетическом перемирии. Он отметил, что прекращение атак на энергетику может стать первым шагом к миру и защите граждан.
Между тем, СМИ сообщили, что США могут оставить Украину без разведданных, если Киев не прекратит бомбить НПЗ России.