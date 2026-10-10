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Категория
Политика
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Соглашение Трампа и Путина "переиграло" переговоры по окончании войны: что дальше — New York Times

Заявление Дональда Трампа о закупке российского дизельного горючего и ослаблении санкций может осложнить мирные переговоры по Украине.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Путин и Трамп

Путин и Трамп / © Associated Press

Мирные переговоры оказались под угрозой из-за нового заявления Дональда Трампа. Он объявил, что США будут покупать российское дизельное топливо и снять с него санкции до апреля. Поскольку Москва взамен ничего не пообещала, это дало России дополнительные деньги, ослабило позиции Украины и фактически остановило дипломатический процесс.

Об этом сообщает The New York Times.

Мирные переговоры Украины и России: что заявили в Кремле

Сразу после заявления Трампа в Кремле отметили, что не видят оснований для скорейшего возвращения к переговорам. Советник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что российская сторона лишь впоследствии будет решать, когда именно следует возобновлять диалог.

Формальный консультативный раунд в Майами с участием украинской делегации и американских посланников Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа завершился безрезультатно. Параллельно с этими встречами Дональд Трамп провел продолжительный телефонный разговор с Владимиром Путиным.

Какие уступки США предложили России ради перемирия

Как отмечают источники, осведомленные о ходе закрытых переговоров на саммите ООН, США предлагали России такие экономические бонусы за временное прекращение огня:

  • Разблокировка активов. Возможность высвобождения до 100 миллиардов долларов из замороженных на Западе российских суверенных активов в качестве авансового стимула.

  • Продажа частиц «Лукойла». План реализации активов русской компании в группе ближневосточных инвесторов.

  • Поташ для Белоруссии. Разрешение для Минска на возобновление экспорта калийных удобрений.

Украинская сторона настаивала на зеркальных условиях — получении аналогичных сумм из замороженных средств РФ или предоставлении четких гарантий военной помощи в случае нарушения перемирия.

Почему уступки России могут сорвать мирные переговоры

Бывший посол США в Польше Дэниел Фрид подчеркнул, что переговоры без жесткого давления не сработают, а уступки только поощряют Кремль. По его мнению, Москва вообще не заинтересована в дипломатии и просто ждет, пока Запад и Украина предложат ей более выгодные условия. Эксперт отметил необходимость строгого давления на агрессора.

«Когда вы начинаете гнаться за ними, они просто улыбаются и ждут, пока вы купите большие и лучшие букеты, чтобы бросить им к ногам. Если у вас есть палки, берите их в руки», — заявил американский дипломат.

Фрид также подчеркнул, что такие уступки вредят безопасности Европы. По его словам, это происходит именно тогда, когда Россия усиливает скрытую войну против европейских стран, а Запад делает вид, что ничего не делается.

Трамп и Путин договорились о поставках российского дизеля — последние новости

Напомним, президент США сообщил, что договорился с Владимиром Путиным о больших поставках российского дизеля на американский и мировой рынки. Минфин США по указанию Трампа временно разрешил покупать и импортировать российское дизельное топливо до 7 апреля 2027 года.

По словам Владимира Зеленского, украинская команда прибыла во Флориду на двухдневные переговоры с США об окончании войны или энергетическом перемирии. Он отметил, что прекращение атак на энергетику может стать первым шагом к миру и защите граждан.

Между тем, СМИ сообщили, что США могут оставить Украину без разведданных, если Киев не прекратит бомбить НПЗ России.

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