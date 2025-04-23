Соглашение Трампа погрузит мир в войну— The Telegraph об угрозе "мирных инициатив" США

Действия Трампа опасны для мира

Реклама

Предложение президента США Дональда Трампа о прекращении войны в Украине, состоящей из семи пунктов, — точно не мирный план. Это план дальнейшей войны.

Об этом говорится в статье британской газеты The Telegraph.

«Капитуляция, измена, умиротворение, отказ. Это слова, которые лучше описывают вопиющие извинения мирного соглашения, которое администрация Трампа сейчас разносит по Европе», — отмечают в издании.

Реклама

Автор статьи подчеркнул, что вместо того, чтобы пытаться решить фундаментальные причины войны, а именно неспровоцированное вторжение России в суверенное государство, Трамп и его соратники пришли к ошибочному выводу, что лучший способ достичь мира в Украине — вознаградить Путина за его откровенный акт военной агрессии.

По информации издания, суть условий, представленных в одностраничном документе, предоставленном вчера встретившимся в Лондоне западным дипломатам, заключается в разрешении Путину сохранить почти всю украинскую территорию, которую он захватил после начала своего первого вторжения в Украину в 2014 году. В то же время украинцам — которые, несомненно, невинная сторона в конфликте — не дают почти ничего взамен.

Наиболее возмутительным предположением в предложении, которое Трамп назвал своим «последним предложением», является то, что в обмен на прекращение Россией боевых действий вдоль нынешней линии фронта Вашингтон согласится де-юре признать российский контроль над Крымом. Кроме того, Россия будет наслаждаться фактическим признанием Вашингтоном всех территорий на востоке Украины, которые Москва захватила за последнее десятилетие или около того.

Начало международного хаоса

«Эта уступка не только вознаграждает десятилетние военные усилия Путина, направленные на уничтожение независимости Украины; это грубое нарушение одного из ключевых столбов послевоенного международного порядка, который постановляет, что суверенная целостность любой нации незыблема», — отмечает The Telegraph.

В издании отмечают, что теперь ничто не будет мешать Китаю захватить Тайвань или Аргентину Фолклендские острова.

«Капитуляция Трампа перед Москвой не рецепт для будущего мира, а закладывает основы для будущего конфликта», — предупреждает автор статьи.

В The Telegraph просто не могут поверить, что вступивший в должность Трамп, пообещав покончить с войной в Украине за «24 часа», мог подготовить документ, который не просто имеет глубокие недостатки, а представляет собой откровенную угрозу мировому порядку.

Стив Уиткофф, специальный посланник Трампа, очевидно просто подчинился диктату главы Кремля.

Угроза «восточному флангу» НАТО

Кроме того, соглашение позволит разбитым и истощенным российским военным перегруппироваться и подготовиться к предстоящим агрессивным действиям против европейских границ, осознавая, что даже если такие атаки произойдут против стран-членов НАТО, ему нечего бояться с точки зрения американского военного ответа.

Напомним, что президент США Дональд Трамп сегодня подверг критике Владимира Зеленского и заявил, что президент Украины «может получить мир или воевать еще три года, прежде чем потерять всю страну». В свою очередь президент Украины ответил на критику США.