Соглашение Трампа с Путиным о дизеле: экс-командующий НАТО предупредил о рисках для Украины

Дональд Трамп и Владимир Путин / © ТСН

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Попытки президента США Дональда Трампа договориться с Россией о поставках дизельного горючего могут обеспечить Кремль новыми доходами для войны против Украины. Экс-командующий НАТО Филипп Бридлав предостерегает, что США рискуют профинансировать новые российские атаки и ослабить Киев.

Об этом пишет Fox News.

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Бридлав, ранее являвшийся верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и возглавлявший Европейское командование США, заявил, что Вашингтон рискует ослабить украинские военные усилия, заключая соглашение с тем, кого он назвал «врагом».

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«И пэотому мы заключаем соглашение с врагом», — сказал Бридлав, предупредив, что «все эти деньги пойдут на финансирование дальнейших атак господина Путина в Украине».

Договоренность Трампа и Путина о поставках дизеля

По данным Reuters, 10 октября российские власти объявили о частичной отмене запрета на экспорт дизельного горючего. Решение вступило в силу немедленно и было принято после новой договоренности между Трампом и президентом России Владимиром Путиным по поставкам российского горючего на американский и мировой рынки.

Договоренности предполагают поставки 300 тыс. тонн дизельного горючего «на американский и мировой рынки». В ноябре ожидается еще 500 тыс. тонн, а позже — дополнительная поставка в объеме 1 млн тонн.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев неоднократно предлагал шаги по снижению напряженности, однако Путин каждый раз их отвергал.

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«Украина предложила много шагов по деэскалации. На всех них у Путина был один ответ — „нет“. Мы действительно надеемся, что он, наконец, скажет что-то Америке, Украине и всему миру, что приведет к настоящему и достойному миру», — написал Зеленский в соцсети X.

По его словам, только за последние семь дней российские войска совершили более 200 атак на украинские объекты генерации и передачи электроэнергии. Кроме того, было зафиксировано 17 ударов по объектам газовой и нефтяной инфраструктуры.

Глава государства сообщил, что в результате российских атак в течение недели погибли более 150 человек, еще более 700 получили ранения.

Объявление Трампа об «энергетическом перемирии»

Решение Трампа объявить об «энергетическом перемирии» было принято на фоне обострения дискуссии между Вашингтоном и Киевом из-за украинских ударов дронами по российским нефтеперерабатывающим предприятиям. Украина использует такие атаки как часть стратегии сокращения доходов РФ, которые могут направляться на финансирование войны.

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По мнению Бридлава, у Москвы и Киева принципиально разные цели. Он обвинил Россию в систематических ударах по гражданской и критической инфраструктуре Украины. В то же время, украинские атаки на российские энергетические объекты, по словам экс-командующего НАТО, направлены на ограничение финансовых ресурсов Кремля.

«Россия продолжает кампанию, которую мы называем ударами по гражданским целям. Другими словами, Россия атакует украинский народ и пытается вынудить украинское общество отделиться от своего президента, президента Зеленского», — сказал Бридлав.

Он также предположил, что администрация США может потребовать от Зеленского прекратить атаки на российский нефтяной сектор, хотя Украина считает такие удары важнейшим элементом давления на Москву.

«Я ожидаю, что Соединенные Штаты заставят или будут пытаться заставить Зеленского прекратить бомбардировку нефтехимической отрасли в России», — сказал экс-командующий Альянса.

Трамп ранее не раз выступал с критикой украинских атак на российские НПЗ. Он утверждал, что такие удары оказывают негативное влияние на глобальные поставки дизеля и могут увеличивать расходы американских фермеров и владельцев ранчо.

В то же время министр финансов США Скотт Бессент заявил о поддержке мер администрации, направленных на увеличение доступности дизельного горючего на рынке.

«Мы сделаем это, используя все имеющиеся законные полномочия», — сказал Бессент.

По его словам, новое соглашение является «хорошим для американского народа, поскольку позволит снизить цены на дизельное топливо».

«Путин никогда не выполнял своих обещаний»

В эфире ABC News в программе This Week Зеленский заявил, что Украина могла бы провести выборы при условии, если Путин согласится на взаимное прекращение огня сроком на 60 дней. Однако реализация такого сценария осложнена правовыми и организационными ограничениями, связанными с военным положением.

Бридлав, со своей стороны, поставил под вопрос готовность Путина придерживаться подобной договоренности. Он обратил внимание на предыдущие случаи, когда после переговоров российского лидера с американским РФ продолжала наносить удары по Украине.

«Россия никогда не придерживалась обещания, данного этому президенту во время этой войны. Он никогда не менял своих ожиданий и никогда не выполнял своих обещаний. В трех из четырех больших случаев на следующий день или в ту же ночь после разговора президента с Путиным господин Путин наносил масштабные удары по Украине», — рассказал экс-командующий НАТО.

Он призвал Вашингтон усилить давление на Россию и продемонстрировать готовность действовать более решительно.

«Теперь нам нужна администрация, демонстрирующая лидерство через силу. Мы постоянно говорим: „сила через могущество“, но когда речь идет о России, наша продемонстрированная позиция — это продолжение конфликта из-за слабости», — сказал Бридлав.

Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты должны четко донести Путину необходимость прекратить войну.

«Он начал эту войну. Эта война должна принести пользу России, и эта война должна оставить господина Путина у власти. И наша администрация должна сказать ему остановиться«, — сказал экс-командующий НАТО.

Напомним, Трамп договорился с Путиным о поставках российского дизельного горючего на американский и мировой рынки. Для этого Минфин США выдал временную лицензию до апреля 2027 года. По оценке Института изучения войны (ISW), этот шаг является односторонней уступкой США без встречных действий по миру в Украине. Аналитики отмечают, что доходы от продажи нефтепродуктов дадут России дополнительные ресурсы для финансирования войны и усложнят усилия по прекращению боевых действий.

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