Дональд Трамп / © Associated Press

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После подписания соглашения о недрах президент США Дональд Трамп связал себя с будущим Украины — ведь теперь его администрация ведет с нами бизнес и он не может оставить партнера на произвол судьбы.

Об этом пишет The New York Times.

В частности, издание обращает внимание на формулировки, с которыми в соглашении описана текущая война — что это вторжение России и что войну развязала она.

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«Это сильно отличается от предыдущих тезисов Трампа о том, что „однажды Украина может стать Россией“, и есть основания надеяться, что теперь американская поддержка Киева будет гораздо более щедрой, чем раньше», — отмечают журналисты.

Американский президент теперь может показать избирателям свое конкретное достижение, которое, возможно, даже принесет деньги в будущем.

Украинцы также признаются, что условия подписанного соглашения «лучше, чем ожидалось», и при нынешних обстоятельствах могут называться успехом.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение между Украиной и США о создании Инвестиционного фонда восстановления потенциально принесет его стране большую прибыль, более чем 350 миллиардов долларов — сумма, которую, по его утверждению, США вложили в помощь Украине во время полномасштабного вторжения России.

СМИ пишут, что ключевыми проблемами в получении доходов от проектов, реализуемых в рамках соглашения о недрах, являются трудности запуска новых шахт.