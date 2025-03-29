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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
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Время на прочтение
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Соглашения об энергетическом перемирии: в США удивили заявлением

дополняется

Автор публикации
Елена Капник Елена Капник
Флаг США.

Флаг США. / © Associated Press

Вице-президент США Джей Ди Венс заявляет, что между агрессором РФ и Украиной действует энергетическое перемирие. Заметим, что в последние несколько дней Москва совершили атаки на украинские объекты.

Это заявление американское чиновник сделал на американской авиабазе "Питуфик" в Гренландии, пишет “ РБК.Украина ”.

"Мы доверяем, но проверяем. Мы убеждаемся, что то, что мы видим от одной стороны, выполняется другой стороной, и наоборот. Но я думаю, что мы добились невероятного прогресса", - высказался Венс.

По его словам, президент США Дональд Трамп "собирается бороться каждый день", а Вашингтон якобы "продолжает добиваться прогресса".

"Мы, очевидно, имеем прекращение огня по энергетической инфраструктуре. У нас есть перемирие по торговле в Черном море, которое, я думаю, почти достигнуто", - заявил Венс.

Политик также подчеркнул, что после перемирия на Черном море начнут рассматривать дальнейшие шаги по прекращению огня.

Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио считает, что пока преждевременно ожидать переговоров Москвы и Вашингтона на самом высоком уровне.

Дата публикации
Количество просмотров
401
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