Соглашения об ископаемых мало: Трамп хочет, чтобы Зеленский пошел на территориальные уступки – NBC News

Соединенные Штаты не возобновят поставки военной помощи Украине после заключения соглашения о полезных ископаемых.

Об этом пишет издание NBC News.

В то время как американские и украинские чиновники готовятся к встрече в Саудовской Аравии, президент США Дональд Трамп в частном порядке дал понять своим помощникам, что подписание соглашения между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых будет недостаточно для возобновления помощи и обмена разведданными с Украиной.

"Трамп отметил, что для возобновления сотрудничества необходимы дополнительные шаги со стороны Украины, в том числе изменение отношения президента Владимира Зеленского к мирным переговорам, в частности готовность идти на компромиссы, такие как возвращение территорий России. Трамп также ожидает, что Зеленский предпримет шаги, связанные с внутренними выборами в Украине, а также, возможно, примет решение о своей отставке, сообщили официальные лица", - пишут журналисты.

"Как продемонстрировал президент Трамп, вспоминая о послании президента Зеленского на совместном заседании, украинцы достигли положительных сдвигов. Во время встреч в Саудовской Аравии на следующей неделе мы надеемся увидеть больше положительных сдвигов, которые, надеемся, в конце концов, положат конец этой жестокой войне и кровопролитию", - сказал спикер Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Гьюз, отвечая на вопросы о требованиях Трампа.

Напомним, 28 февраля лидеры Украины и США встретились в Белом доме, чтобы подписать соглашение о полезных ископаемых. Но встреча закончилась громким спором. Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру, после чего украинской делегации пришлось покинуть Белый дом.

После этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Зеленский должен извиниться перед Трампом за инцидент. По мнению Рубио, Зеленский "превратил переговоры в фиаско".

Впоследствии стало известно, что администрация Дональда Трампа прекратила всю военную поддержку Украины, включая обмен разведывательными данными и обучением украинских военных.

Тем временем на фоне ссоры в Белом доме среди украинцев вырос рейтинг доверия Зеленскому.

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