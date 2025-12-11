- Дата публикации
Соглашения Трампа не сработают: эксперт назвал ключевое условие настоящего мира в Украине
Подход Трампа не дает шансов на продолжительный мир.
Президент США Дональд Трамп заявил, что способен повлиять на переговорный процесс между Украиной и Россией и заключить соглашение о завершении войны. Однако такие планы обречены, если не устранить первопричину конфликта.
Об этом сказал военный обозреватель Денис Попович для «24 Канала».
По словам эксперта, стиль Трампа, заключающийся в быстрой заключении договоренностей, ранее не давал результатов. Он привел пример с ХАМАСом и Израилем: несмотря на соглашения, боевые действия возобновились.
«Должно было подписать мирное соглашение. Надо устранить первопричины войны», — подчеркнул Попович.
Обозреватель объясняет: корень конфликта между Украиной и Россией — империалистическая политика Кремля и стремление вернуть Украину как колонию.
Пока эта политическая установка не будет ликвидирована, все мирные документы будут оставаться временными и обреченными на срыв.
Поэтому только устранение имперских амбиций России даст шанс стабильному миру. Иначе Москва будет вновь возвращаться к агрессии, независимо от формальных соглашений.
Напомним, недавно Дональд Трамп снова заявил, что Украине нужно провести выборы, потому что их, мол, давно не было. Председатель общественной организации «Украина в НАТО» Юрий Романюк пояснил, что действительно стоит за заявлениями Трампа о выборах в Украине во время войны.