Согласие стран ЕС на санкции против РФ и резолюция ООН о Крыме: пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Участники саммита Евросоюза согласились продлить санкции в отношении России. Читать дальше –>
- Евросоюз продолжает призывать Россию к деэскалации на границах Украины и готов применить масштабные скоординированные санкции в случае дальнейшей агрессии. Читать дальше –>
- Президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду на прогресс в работе "нормандского формата" в ближайшие недели. Читать дальше –>
- Генеральная Ассамблея ООН приняла обновленную резолюцию "Ситуация с правами человека во временно оккупированной Автономной Республике Крым и Севастополе, Украина". Читать дальше –>
- Член нового правительства Германии, Госминистр МИД Тобиас Линднер ("Зеленые" – ред.) прибыл в Украину. Читать дальше –>