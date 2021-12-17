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Согласие стран ЕС на санкции против РФ и резолюция ООН о Крыме: пять новостей, которые вы могли проспать

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Согласие стран ЕС на санкции против РФ и резолюция ООН о Крыме: пять новостей, которые вы могли проспать

Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • Участники саммита Евросоюза согласились продлить санкции в отношении России. Читать дальше –>
  • Евросоюз продолжает призывать Россию к деэскалации на границах Украины и готов применить масштабные скоординированные санкции в случае дальнейшей агрессии. Читать дальше –>
  • Президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду на прогресс в работе "нормандского формата" в ближайшие недели. Читать дальше –>
  • Генеральная Ассамблея ООН приняла обновленную резолюцию "Ситуация с правами человека во временно оккупированной Автономной Республике Крым и Севастополе, Украина". Читать дальше –>
  • Член нового правительства Германии, Госминистр МИД Тобиас Линднер ("Зеленые" – ред.) прибыл в Украину. Читать дальше –>
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