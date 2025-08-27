ТСН в социальных сетях

Согласится ли Европа на "мир любой ценой" для Украины: Мерц ответил

Канцлер Германии предостерег от умиротворения Путина и объяснил, почему капитуляция Украины только отсрочит новую войну.

Фридрих Мерц

Фридрих Мерц / © Associated Press

Капитуляция Украины лишь даст российскому диктатору Путину пора подготовиться к следующей войне.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает The Guardian.

Он подчеркнул, что война в Украине должна закончиться, но «не любой ценой».

«Мы не хотим, чтобы Украина капитулировала. Такая капитуляция только даст России время, а Путин использует это время, чтобы подготовиться к следующей войне», — сказал Мерц на совместной пресс-конференции европейских лидеров в Кишиневе.

Также он пообещал, что «двери в Европейский Союз открыты» для Молдовы. Он заверил, что ЕС будет поддерживать Кишинев в его евроинтеграционных стремлениях, в частности, посылая немецких экспертов для помощи в проведении реформ.

Комментируя опасения Санду по поводу агрессивных действий России, Мерц заверил, что Европа «остается с вами (Молдовой — Ред.) в борьбе за сохранение свободы и суверенитета».

Ранее Фридрих Мерц предупредил Путина о последствиях, если он не встретится с президентом Зеленским.

Следующая публикация

