Согласится ли Кремль на правки Украины и Европы к мирному плану: оценка ISW

Российские власти ранее публично отвергли ключевые положения 28-пунктного мирного плана США и теперь формируют почву для отклонения возможных украинских и европейских предложений.

К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

Помощник президента России Юрий Ушаков 14 декабря во время разговора с кремлевским журналистом Павлом Зарубиным заявил, что позиция РФ была очерчена «очень четко», и Москва выскажет «серьезные возражения» в случае внесения Украиной и европейскими странами изменений в мирный план.

По его словам, Россия также не готова соглашаться на пункты, связанные с так называемыми «территориальными вопросами», в частности на любые дискуссии по демилитаризованной «буферной» зоне на Донбассе.

Комментируя вопрос Зарубина о вероятности отказа Украины от выполнения мирных договоренностей, спикер Кремля Дмитрий Песков отметил, что Россия будет настаивать на получении гарантий и создании механизма реализации любого мирного соглашения. Он также подчеркнул, что Кремль не намерен рассматривать европейскую позицию по мирному урегулированию.

В то же время министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 11 декабря фактически отказался поддержать семь пунктов предложенного Соединенными Штатами 28-пунктного мирного плана, в частности те, которые касаются территориальных обменов вдоль линии соприкосновения и обеспечения надежных гарантий безопасности для Украины.

К слову, на прошлой неделе Песков заявил, что Россия стремится работать на «мир», но «не заинтересована» в «перемирии» с Украиной, поскольку считает его «обманом». Представитель Кремля пригрозил Киеву отказом в «передышке» в случае попыток президента Владимира Зеленского провести референдум по территориальному вопросу.

Напомним, 14 декабря в Берлине украинская и американская делегации провели пятичасовые переговоры по мирному плану США. Участниками были Зеленский, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого Дома Джаред Кушнер. Встреча продолжится 15 декабря.

Уиткофф заявил о «достижении значительного прогресса». По его словам, представители обоих государств провели «углубленные обсуждения 20-пунктного мирного плана» и экономической повестки дня.