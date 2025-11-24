Согласится ли Россия на мирный план и к чему готовит своих граждан: анализ ISW

Президент России Владимир Путин / © Associated Press

Российские чиновники и ультранационалистические источники последовательно отвергают все предложения по прекращению войны, включая 28-пунктовый план США, если они не соответствуют максималистским требованиям Кремля. Согласно оценкам аналитиков, эти требования предусматривают фактическое уничтожение украинской государственности и существенное ослабление НАТО.

Об этом говорится в сообщении Института изучения войны (ISW).

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков 22 ноября заявил, что Москва не может отступить от требований, озвученных президентом Владимиром Путиным на саммите в Аляске в августе 2025 года. Дипломат вновь подчеркнул стремление РФ устранить «первичные причины» войны. Рябков определил эти «первичные причины» как расширение НАТО, размещение вооружений в Восточной Европе и якобы дискриминацию россиян, русского языка и Русской православной церкви в Украине. Его трактовка коренных причин соответствует предыдущим заявлениям других высоких кремлевских представителей.

Рябков также отметил, что Россия продолжит действовать в соответствии со своими национальными интересами независимо от санкций, давая понять, что Кремль будет сохранять приверженность своей войне против Украины, даже несмотря на будущее экономическое давление.

Путин, в частности, на саммите в Аляске продемонстрировал, что не изменил своей позиции относительно суверенитета Украины с 2021 года и не заинтересован в серьезных мирных переговорах.

«Повторение Рябковым важности устранения „коренных причин“ войны и позиции Путина на саммите дополнительно указывает, что Кремль не отказался от своих первоначальных военных целей и обоснований, включая требование, чтобы НАТО отменило политику «открытых дверей», — говорится в отчете ISW.

Заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев заявил, что мирный план США якобы направлен на сохранение «угрозы на российской границе», вероятно имея в виду существование Украины как суверенного государства и границу России с давними членами НАТО, такими как Польша и страны Балтии. Журавлев утверждал, что Кремль должен рассматривать этот план с «чрезвычайной осторожностью» и как «отправную точку для переговоров», а не как окончательный мирный документ. Он также заявил, что сообщенные условия европейского контрплана «совершенно неприемлемы для России».

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа подобным образом заметил, что возможные западные поставки Украине дальнобойных ракет, таких как Tomahawk, в рамках мирного плана будут противоречить российской цели «демилитаризации». Она фактически предусматривает уничтожение украинской армии, чтобы та не могла защититься от новой российской агрессии.

Чепа намекнул, что Россия воспринимает любую оборонную помощь Украине как угрозу, а государственные СМИ страны-агрессора подали его заявления как «предупреждение», что объясняет, почему мирное соглашение является «неприемлемым» для Москвы.

Член Палаты представителей Национального собрания Беларуси Вадим Гигин, который также является известным пропагандистом в российском и белорусском информационных пространствах, заявил, что РФ не может согласиться на мирный план из-за «взаимного недоверия» между Москвой и Вашингтоном и отсутствия механизма реализации такого соглашения.

«Совокупность этих заявлений свидетельствует, что Кремль не заинтересован в компромиссах и формирует внутренний информационный фон для отклонения мирного плана», — считают аналитики.

Российские ультранационалисты — ключевая пророссийская военная группа поддержки Путина — так же утверждают, что РФ не должна принимать никакие мирные предложения и должна продолжать войну против Украины.

Один из связанных с Кремлем военных блогеров заявил, что мирный план лишил бы Россию возможности захватить дополнительные территории в Украине, и трактовал высказывания Путина от 21 ноября относительно предложенного США мирного плана как подтверждение решимости РФ воевать, пока она способна наступать. По его мнению, исход войны будет определять именно способность России поддерживать наступление, а не дипломатические договоренности.

Другой связанный с Кремлем блогер заявил, что цели России не ограничиваются Донецкой и Луганской областями, а охватывают все территории, «закрепленные в [российской] конституции», имея в виду территории Запорожской и Херсонской областей, незаконно аннексированные в 2022 году. Блогер намекнул, что Россия готова вести войну и дальше, чтобы требовать создания демилитаризованной зоны вплоть до Польши, что свидетельствует о сохранении максималистских территориальных претензий РФ.

Другие связанные с Кремлем блогеры повторили, что Россия согласится только на такой мирный план, который учтет все ее требования.

«Кремлевские чиновники и российские милблогеры отвергают 28-пунктный план США с момента появления первых сообщений в западных медиа 20 ноября и продолжают заявлять о приверженности максималистским военным целям. Все это свидетельствует, что Россия вряд ли согласится на любой мирный план, который не предусматривает капитуляции Украины», — говорится в сообщении ISW.

Аналитики и дальше считают, что Украина и Запад могут использовать ряд важных слабых мест России, чтобы заставить Кремль сесть за стол переговоров и пойти на реальные уступки.

Напомним, как сообщил Офис президента, 23 ноября во время встречи в Женеве представители Украины и США подготовили обновленный и доработанный рамочный документ по миру. В ОП заявили о «конструктивных» и «крайне продуктивных» переговорах, которые обеспечили значительный прогресс в согласовании позиций. Киев и Вашингтон подтвердили необходимость полностью уважать суверенитет Украины и обеспечить устойчивый и справедливый мир.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 24 ноября заявил, что Москва официально не получала информации о тексте мирного плана, выработанного в Женеве. Он отметил, что Кремль «очень внимательно отслеживает» сообщения СМИ.

Заметим, по данным Reuters, чиновники обсуждают возможный визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон уже на этой неделе для обсуждения с президентом США Дональдом Трампом чувствительных вопросов мирного плана, в частности территориальных.