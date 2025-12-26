- Дата публикации
Согласится ли Россия на мирный план Трампа: Зеленский сделал тревожное заявление
Владимир Зеленский заявил, что не имеет четких сигналов от Москвы по поводу мира в Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил сомнение в реальной готовности Кремля к завершению войны на условиях, которые предлагают Соединенные Штаты Америки.
Об этом он сообщил изданию Axios.
Владимир Зеленский подчеркнул, что пока нет четких сигналов о согласии Москвы на мирный план президента США Дональда Трампа.
«У меня есть некоторые разведывательные данные… но я сейчас на том этапе, когда хочу верить только словам лидеров», — отметил Зеленский.
Ранее он заявлял, что надеется на встрече с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом согласовать рамочные условия прекращения войны. Также заявил, что в случае согласия России на прекращение огня минимум на 60 дней он готов вынести соответствующий мирный план на всеукраинский референдум.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский заявил о почти полной готовности 20-пунктного мирного плана.