Согласится ли Россия на мирный план Трампа: Зеленский сделал тревожное заявление

Владимир Зеленский заявил, что не имеет четких сигналов от Москвы по поводу мира в Украине.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сомнение в реальной готовности Кремля к завершению войны на условиях, которые предлагают Соединенные Штаты Америки.

Об этом он сообщил изданию Axios.

Владимир Зеленский подчеркнул, что пока нет четких сигналов о согласии Москвы на мирный план президента США Дональда Трампа.

«У меня есть некоторые разведывательные данные… но я сейчас на том этапе, когда хочу верить только словам лидеров», — отметил Зеленский.

Ранее он заявлял, что надеется на встрече с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом согласовать рамочные условия прекращения войны. Также заявил, что в случае согласия России на прекращение огня минимум на 60 дней он готов вынести соответствующий мирный план на всеукраинский референдум.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский заявил о почти полной готовности 20-пунктного мирного плана.

