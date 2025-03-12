Украина осталась бы в пределах 1991 года без Крыма и какой-либо территории Донбасса, если бы киевский режим умел идти на компромисс и реализовал собственные инициативы.

Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщают российские пропагандистские СМИ.

Российский министр также заявил, что "для Москвы приоритетом является защита людей, которых киевский режим с помощью законов якобы лишил истории".

Также, по его мнению, президент США Дональд Трамп не хочет предоставлять гарантии безопасности Украине, возглавляемой Зеленским.

"В таком случае интересы России и США никогда не будут идентичными, они не могут совпадать даже на 50%", – объяснил он.

Сергей Лавров также повторил тезис, что "Россия не примет присутствие на украинской территории войск стран НАТО под каким-либо флагом, в любом качестве, в том числе миротворцев, что представляет угрозу России".

Ранее аналитики сообщили, что Сергей Лавров пытается использовать дискуссии между США и ЕС о возможном развертывании европейских миротворческих сил в Украине, чтобы активизировать требования Кремля по изменению режима в Украине.

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