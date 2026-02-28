Согласится ли Россия с гарантиями безопасности для Украины: Буданов раскрыл закулисы переговоров

Кирилл Буданов / © Associated Press

Кремль готов уважать договоренности между Киевом и Вашингтоном, поскольку не имеет рычагов противодействия американскому влиянию. Поэтому в вопросах гарантий безопасности есть определенный прогресс.

Об этом заявил бывший глава ГУР, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов в разговоре с журналистами телемарафона.

По словам Буданова, в ходе прошлых раундов переговоров российская сторона изменила риторику по гарантиям. Россияне открыто признали, что обязательства, которые предлагают Соединенные Штаты, станут фактом, с которым Москве придется считаться.

«Российская сторона прямо сказала, что гарантии безопасности, которые Украине предлагают США, — они их примут и никуда с этим не деваться, как говорится. Они прямо говорят: „Да, мы будем вынуждены, мы готовы их принять“», — отметил глава ОП.

По его мнению, статус США как глобального игрока не оставляет Кремлю простор для маневра.

«И то, что идет, как говорится, из Соединенных Штатов, здесь можно их (США — Ред.) любить, не любить, но не уважать не удастся. И они это прямо сказали. Поэтому в вопросах гарантий безопасности я тоже вижу определенный прогресс», — подытожил Буданов.

Ранее в Офисе президента заявили, что будущее соглашение о безопасности с США должно содержать четкое определение «гарантии» в обеих языковых версиях и пройти процедуру ратификации в Конгрессе.