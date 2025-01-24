Согласится ли Трамп предоставить Украине гарантии безопасности от США: детали от Bloomberg

В команде президента США дискуссии об этом еще продолжаются.

Администрация Дональда Трампа готова развернуть американские войска в Украине в рамках миротворческой миссии после прекращения огня, но при определенных условиях.

Об этом пишет издание Bloomberg.

Один из чиновников, общавшийся с командой Трампа, заявил, что та готова к тому, чтобы США сосредоточились на предоставлении гарантий безопасности Украине, которые они признают неизбежными.

"В обмен на эти обязательства Трамп может ожидать, что Европа возьмет на себя большую долю бремени любого потенциального соглашения", — пишут журналисты.

По словам источника, европейцы понимают, что США ожидают от них основной части войск, а Трамп вообще считает войну в Украине европейским делом.

Также у Трампа дали понять, что США не планируют заниматься непосредственно восстановлением Украины. Кое-что, как они предположили, примет на себя частный сектор.

Напомним, Трамп заявил, что Владимир Зеленский не должен был допустить эту войну.

"Он не должен был допустить этой войны. Зеленский – не ангел", – подчеркнул Трамп.

Президент США считает, что полномасштабное вторжение не произошло бы, если бы с Россией договорились.

Зеленский заявил, что Украина стремится закончить войну, но с гарантиями безопасности. Это основное условие переговоров с Путиным.

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