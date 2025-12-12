Согласна ли Украина на демилитаризованную зону на Донбассе: статья Le Monde и реакция Киева

Владимир Зеленский и Дональд Трамп и Дональд Трамп / © ТСН.ua

Украина готова пойти на сложную территориальную уступку, согласившись на создание демилитаризованной зоны на Донбассе в рамках нового мирного плана. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк уточнил, что такая зона будет предусматривать отвод украинских и российских сил по обе стороны фронта и контроль международных сил, включая США. В то же время, окончательного согласия со стороны Киева еще нет.

Об этом сообщает Le Monde.

По информации издания, Киев согласился на один из ключевых пунктов переговоров с США и Россией — создание демилитаризованной зоны на Донбассе. В Европе это решение поддержали, рассматривая его как способ остановить почти четыре года войны. Эта уступка включена в мирный план США, который был доработан президентом Украины Владимиром Зеленским и передан американскому президенту Дональду Трампу вечером 10 декабря. В формировании документа также участвовали президент Франции Эмманюэль Макрон, британский премьер Кир Стармер и немецкий канцлер Фри

Условия демилитаризованной зоны

По мнению Киева, введение демилитаризованной зоны заставит украинские и российские силы отступить от нынешней линии фронта на Донбассе. Регион может перейти под контроль международной миссии, в частности с составляющей США, чтобы исключить новые акты российской агрессии.

"Демилитаризованная зона должна существовать по обе стороны линии. Нужно логично и юридически определить, должны быть выведены все виды вооружений или только тяжелое вооружение. Чтобы предотвратить возможные нарушения, должны присутствовать представители мониторинговых миссий и иностранный контингент, который будет следить за соблюдением принципов и соглашений. (…) Это естественный формат завершения конфликта, учитывая то, что часть территории, к сожалению, останется под фактической оккупацией России, и линия разграничения все равно будет установлена», — рассказал Подоляк.

Контроль за выполнением договоренностей

«Необходимо четко определить, какие объемы и какие миссии будут возложены на третью сторону», — отметил советник главы ОП, подчеркивая, что Киев «в идеале» хотел бы видеть США в составе силы надзора для обеспечения «наблюдения, разведки, контроля за выполнением договоренностей, контроля за отсутствием несанкционированных перемещений войск, контроля за соблюдением линии разграничения».

Такой подход напоминает модель демилитаризованной зоны между Северной и Южной Кореями, созданной в 1953 году после подписания перемирия. Корейская DMZ простирается на 4 км в ширину и 250 км в длину. Украинский вариант, вероятно, будет значительно масштабнее.

В статье отмечается, что для Зеленского такая территориальная уступка является чрезвычайно болезненной, но она позволяет избежать фактической капитуляции, которой давно добивается Москва — в частности передачи ей тех частей Донбасса, которые остаются под контролем Украины (примерно 20% Донецкой области). Для президента Украины это категорически неприемлемо, ведь и военные, и общество однозначно выступают против любых актов «сдачи».

Финансирование восстановления Украины

Как пояснил Подоляк, документ, переданный Соединенным Штатам, состоит из трех разделов.

Первый — об условиях завершения войны, изложенных примерно в 20 пунктах.

Второй — о формировании новой системы европейской безопасности после войны, включая гарантии, призванные предотвращать будущие российские наступления.

Третий — о восстановлении Украины, ее экономики и оборонного потенциала.

«Агрессор должен участвовать в финансировании реконструкции — это обязательное условие завершения войны. Иначе агрессор получит только выгоду от конфликта и не будет иметь никакого сдерживающего фактора», — подчеркнул Подоляк.

Советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин уточнил в комментарии журналистам, что Le Monde не вполне корректно подало заявление советника главы ОП, утверждая, что Украина уже согласилась на условие о демилитаризованной зоне.

«Михаил им сказал в целом то, что обсуждать можно разные вещи, но вопрос всегда в деталях, как это может работать. Согласилась Украина или не согласилась — может решаться только на самом высоком политическом уровне или народом Украины, вчера президент об этом сказал журналистам», — отметил Литвин.

«Уступки, на которые пошел Зеленский, — чрезвычайно сложные решения. А два раздела — о гарантиях безопасности и о реконструкции — это своего рода „утешительные призы“, чтобы облегчить восприятие», — отметил европейский дипломат.

Накануне Зеленский заявил, что США предлагают создать «свободную экономическую и демилитаризованную зону» на востоке государства, допуская выход российских войск из части северных регионов, но сохранение их присутствия на юге. Тогда российские войска оставили бы Сумскую, Харьковскую и часть Днепропетровской областей, но остались бы в Херсонской и Запорожской.

Для согласования позиций 13 декабря может состояться встреча в Париже с участием США, Германии, Великобритании, Франции и Украины. Через два дня Мерц предлагает провести встречу уже на уровне лидеров в Берлине вместе с Трампом. Приедет ли он?

«Посмотрим, что нам несет будущее», — заявил президент США, добавив, что не хочет «тратить свое время».

Американский лидер, который вопреки историческим фактам возлагает ответственность за войну на Украину, выдвинул Киеву ультиматум до Рождества — срок, создающий дополнительное напряжение. Но, по словам народного депутата Украины Александра Мережко, «Зеленский не поддается американскому давлению».

«Если Трамп нас покинет, у него будет имидж Чемберлена — „виновного“, который подписал Мюнхенские соглашения», — сказал нардеп.

Мережко подчеркивает, что, несмотря на все усилия Украины, взаимопонимание с президентом России Владимиром Путиным невозможно: «Украинцы хотят жить, а Путин хочет нас убить».

Напомним, 11 декабря Зеленский заявил, что предложения США по урегулированию ситуации вокруг Донетчины, которые учитывают позицию РФ, не отвечают интересам Украины. Американская сторона моделирует создание «свободной экономической зоны» или демилитаризованной территории, где украинские войска выходят, а российские — не заходят, однако вопрос управления остается открытым. Зеленский отметил, что отсутствует принцип паритета (отвод войск на аналогичное расстояние) и существуют риски продвижения РФ в эту зону. Он подчеркнул, что любой контроль должен сопровождаться международным мониторингом. Президент заявил, что решение о территориальных компромиссах должен принимать народ Украины (через выборы или референдум), а дипломатические условия напрямую зависят от позиций военных на фронте.

Заметим, Мерц заявил, что в мирных предложениях, которые Киев направил США, «прежде всего речь идет о том, на какие территориальные уступки Украина готова пойти». Канцлер Германии подчеркнул, что это вопрос, на который должен ответить украинский президент и народ, и было бы ошибкой принуждать Киев к миру, который его народ не примет.