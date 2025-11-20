Согласовал ли Трамп новые санкции против РФ: сенатор Грэм ответил

Новые санкции США против РФ: сенатор Грэм сказал, / © Associated Press

Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп согласовал новые мощные санкции против РФ. По его словам, глава Штатов призвал "двигаться вперед" с законопроектом.

Об этом пишет CNN.

Сенатор Линдси Грэм, являющийся соавтором законопроекта о санкциях против России от Республиканской партии, заявил, что президент Дональд Трамп в минувшие выходные сказал лидеру большинства в Сенате Джону Туну двигаться вперед.

«Президент Трамп в воскресенье, когда мы играли в гольф, сказал Туну: „Перенесите законопроект“, — сказал Грэм.

Он добавил, что около двух часов назад Белый дом направил ему заявление о том, что они подписали законопроект. Республиканец заявил, что сегодня днем запланирован телефонный разговор с членами Палаты представителей и Сената. Грэм отмечает, что очень важно «не испортить ситуацию».

«Если вы хотите, чтобы Путин сел за стол переговоров, то не будет успешного плана по 28 или 12 пунктам, если Путин не поверит, что мы будем продолжать поддерживать Украину военно и что мы будем преследовать людей, которые покупают дешевую российскую нефть», — сказал он.

Тун согласился, отметив, что следует делать все возможное, чтобы предоставить администрации инструменты, необходимые для содействия и достижения мирного урегулирования между Россией и Украиной.

Ранее Трамп сказал, в каком случае подпишет санкции против стран, ведущих бизнес с РФ . Он хочет иметь право принимать окончательное решение о применении ограничительных мер.

Как известно, законопроект инициирован группой республиканцев в Конгрессе. Он предусматривает наказание государств, покупающих российские энергоресурсы – уран, газ и нефть. Соавтором документа является сенатор-республиканец Линдси Грэм, его сейчас поддерживает более 80 сенаторов.