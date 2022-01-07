Согласовали позиции перед переговорами с РФ: Кулеба провел телефонный разговор с Блинкеном

Госсекретарь США "подтвердил непреклонную поддержку Соединенными Штатами независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях продолжающейся российской агрессии".
Согласовали позиции перед переговорами с Российской Федерацией в разных форматах, которые состоятся 10-13 января. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.
Об этом 7 января сообщил МИД Украины.
Он отметил, что Энтони Блинкен проинформировал Дмитрия Кулебу об итогах встречи министров иностранных дел НАТО 7 января и сообщил, что среди членов Альянса царит позиция солидарности с Украиной.
Стороны обсудили пути противодействия угрозам безопасности российского геополитического проекта "Северный поток - 2", а также воплощение комплексного пакета сдерживания РФ от новой волны войны в Европе, ключевыми элементами которого являются жесткие экономические санкции и помощь Вооруженным Силам Украины.
Госсекретарь подтвердил непреклонную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины, готовность Соединенных Штатов и дальше конкретными действиями укреплять безопасность нашего государства.
Собеседники отметили неизменную приверженность дипломатическому принципу "Никаких решений по Украине без Украины". Главы украинской и американской дипломатий также обсудили динамику дипломатических усилий в рамках Минского процесса и "нормандского формата", уделили особое внимание ряду вопросов двусторонней повестки дня.
Дмитрий Кулеба поблагодарил США за поддержку Украины и украинского народа в противостоянии российской агрессии.
Напомним, 10 января в Брюсселе состоится заседание Комиссии Украина-НАТО. Также 10 января дипломаты США и России проведут в Женеве переговоры по безопасности с целью обсуждения военной деятельности обеих стран и роста напряженности вокруг Украины.
12 января состоится заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и 13 января – заседание Постоянного совета ОБСЕ, где будут обсуждаться соответствующие вопросы.
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