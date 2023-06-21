Согласована риторика: в Минобороны РФ отреагировали на украинское контрнаступление — ISW

Хотя раньше контрнаступление вызвало панику в российском информационном пространстве.

Министерство обороны России продолжает реагировать на украинские контрнаступательные операции с относительно высокой степенью согласованности риторики, что свидетельствует о том, что Минобороны извлекло уроки из своего прошлого неправильного обращения с информационным пространством во время предыдущих украинских контрнаступлений.

Об этом пишет ISW.

Министр обороны России Сергей Шойгу 20 июня выступил на коллегии Минобороны и начал свое выступление с доклада о тяглых украинских контрнаступательных операциях на западе Донецкой и Запорожской областей.

Шойгу утверждал, что контрнаступление началось 4 июня, согласно предварительной оценке ISW относительно начала контрнаступления.

Кроме того, он утверждал, что украинские войска совершили 263 удара по российским позициям с 4 июня, но отрицал, что украинские силы добились успехов где-то на театре действий, вопреки общедоступным геолокационным доказательствам продвижения Украины.

Тот факт, что Шойгу выступил с контрнаступлением в такой публичной и относительно равномерной манере (даже сохраняя типичное отрицание МО украинских успехов) является заметным отклонением от неспособности российского МО подготовить единый ответ.

Контрнаступление в 2022 году и вызванную ими панику в российском информационном пространстве, что свидетельствует о том, что российское информационное пространство в определенной степени адаптировалось к прошлым моментам информационного коллапса и изучило их.

Тем временем генерал Марк Милли считает, что на контрнаступление Украины уйдет значительное время, за что придется заплатить высокую цену В то же время генерал уверен, что Украина добьется результата.

Также напомним, что ВСУ уволили село Пятихатки в Запорожской области. А это создает предпосылки для дальнейшего контрнаступления, в частности, в сторону оккупированного райцентра Васильевка.

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