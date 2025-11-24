ТСН в социальных сетях

Согласование мирного плана: дедлайн от Трампа могут сместить

У Украины появится дополнительное время на принятие решения по мирному плану.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Дедлайн от президента США Дональда Трампа для Украины на согласование мирного плана может быть продлен на неделю.

Об этом сообщило The Economist со ссылкой на источники.

«Срок Дональда Трампа, определенный до 27 ноября, для поддержки Украиной мирного плана может быть продлен еще на одну неделю«, — говорится в заявлении.

В то же время издание отметило, что новый план может усложнить действия Европы по изъятию замороженных российских активов.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп доволен прогрессом, достигнутым во время переговоров в Женеве 23 ноября по американскому мирному плану для Украины. Рубио выразил оптимизм, но не смог гарантировать принятие окончательного решения до крайнего срока, установленного Трампом, — 27 ноября, лишь выразил надежду, что это произойдет «скоро».

После встречи в Женеве вышло заявление Белого дома, в котором указано, что американские и украинские представители разработали обновленное и усовершенствованное рамочное мирное соглашение. Обе стороны подтвердили, что будущее мирное соглашение должно полностью поддерживать суверенитет Украины.

По данным Reuters, чиновники из Украины и США обсуждают возможный визит президента Владимира Зеленского в Вашингтон. Цель — лично обсудить с Трампом чувствительные элементы мирного плана, в частности вопрос территорий.

