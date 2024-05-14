Согласовывал контракты о "яйцах по 17 грн": чиновник из Минобороны получил новую должность

Именно Замлинский в течение 2022-2023 годов согласовывал контракты на питание для украинских военных по завышенным ценам.

Экс-замминистра обороны по вопросам финансов и внутреннего аудита Ростислав Замлинский был назначен на должность посла по особым поручениям МИД Украины.

Об этом сообщает ОО "Центр противодействия коррупции".

Отмечается, что Замлинский был заместителем министра обороны во время каденции Алексея Резникова и согласовывал контракт о закупке "яиц по 17".

Как указали в ЦПК, информация о новой должности Замлинского содержится в его декларации. В частности, в документе за 2023 год экс-замминистра обороны указал уже новую должность. В общественной организации предположили, что назначение произошло в начале 2024 года.

В должности заместителя министра обороны Замлинский занимался финансовыми вопросами. По данным ЦПК, именно он в течение 2022-2023 годов согласовывал контракты на питание для украинской армии по завышенным ценам. В частности, речь идет и о скандальном контракте о "яйцах по 17 грн".

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Пока из публичных источников неизвестно, какими именно вопросами Замлинский занимается теперь в должности в МИД.

"Безумием является назначить послом по особым поручениям чиновника, который закрывал глаза на коррупционный ад в госзакупках Резникова. Если же должностные обязанности Замлинского каким-либо образом касаются оружия — такое решение является преступным", — высказался глава правления ЦПК Виталий Шабунин.

Замлинский был уволен с должности в Минобороны в сентябре 2023 года вместе с еще пятью заместителями министра. Это произошло после того, как вместо Резникова Минобороны возглавил Рустем Умеров.

По данным издания ZN.UA, когда разразился скандал вокруг контрактов о питании для армии, Замлинский также контролировал все подразделения Минобороны, которые должны были отслеживать коррупционные действия в ведомстве, включая антикоррупционное правление, внутренний аудит и инспекцию.

Напомним, летом 2023 года Государственная аудиторская служба официально подтвердила, что в Минобороны закупали куриные яйца по 17 грн за штуку.

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