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«Согрей своих, чтобы враги пылали!» – «Украинская команда» открыла большой сбор на согревающие наборы для защитников

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«Согрей своих, чтобы враги пылали!» – «Украинская команда» открыла большой сбор на согревающие наборы для защитников

Волонтерский штаб "Украинская команда" объявил большой сбор "Тепло на фронт". Приглашает донатить индивидуальные наборы для воинов на передовой.

Об этом сообщается на Facebook-странице "Украинской команды".

«Друзья! Вскоре на улице будет очень холодно. Отопительный сезон начался. И хотя в окопах наших бойцов батарей нет, мы можем с вами их согреть. Украинская команда объявляет ежегодный сбор Тепло на фронт. За два года войны мы с вами уже согрели более 70 тысяч защитников. В этом году собираем индивидуальные наборы для воинов», — говорится в сообщении «Украинской команды».

В каждом наборе будут грелки для тела, сухой душ и антибактериальная присыпка. Стоимость одного такого набора – 100 гривен, сообщают волонтеры.

«Додать 100 грн и согрей одного бойца. Три тысячи гривен – согрей взвод. 10 тысяч гривен – целую роту. Или доказать, сколько пожелаешь. Включи отопление защитникам! Согрей своих, чтобы враги пылали!» – призывает «Украинская команда».

Присоединиться к сбору можно по реквизитам:

Приватбанк

Монобанк

UAPay

Полные реквизиты

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