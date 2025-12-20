Сократилась ли военная помощь Украине после изменения политики США: в НАТО ответили

Поставки оружия в Украину не сократились / © ТСН.ua

Поставки оружия Украине не сократились после решения американского президента Дональда Трампа прекратить прямые передачи.

Об этом заявил агентству Reuters заместитель командующего Миссией НАТО по безопасности и обучению для Украины (NSATU) генерал-майор Майк Келлер.

После прихода к власти в январе 2025 года администрация Трампа продавала Украине оружие или оказывала помощь только в рамках решений, принятых экс-президентом Джо Байденом.

Начиная с осени, согласно механизму PURL, разработанному США и их союзниками, Украина получает оружие из американских складов за средства стран НАТО.

«Не было ни одной паузы, поставки просто продолжались, и дело не в том, что США ждут, пока за это будет уплачено. Как только будет объявлено об очередном пакете PURL, поток материалов начинается. Мы видим, что многие европейские страны фактически берут на себя финансирование», — сказал он.

Миссия НАТО по поддержке Украины координирует поставки оружия с декабря 2024 года. В частности, она согласовывает потребности Киева в вооружении, снаряжении и обучении с предложениями, полученными от стран-доноров в Альянсе и за его пределами.

Напомним, правительство Джорджи Мелони неожиданно изменило риторику по военной поддержке Киева и приостановило свое участие в программе НАТО по закупке американского оружия для Украины.