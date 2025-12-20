- Дата публикации
Сократилась ли военная помощь Украине после изменения политики США: в НАТО ответили
В НАТО заверили, что после смены политики США военная помощь Украине не сократилась.
Поставки оружия Украине не сократились после решения американского президента Дональда Трампа прекратить прямые передачи.
Об этом заявил агентству Reuters заместитель командующего Миссией НАТО по безопасности и обучению для Украины (NSATU) генерал-майор Майк Келлер.
После прихода к власти в январе 2025 года администрация Трампа продавала Украине оружие или оказывала помощь только в рамках решений, принятых экс-президентом Джо Байденом.
Начиная с осени, согласно механизму PURL, разработанному США и их союзниками, Украина получает оружие из американских складов за средства стран НАТО.
«Не было ни одной паузы, поставки просто продолжались, и дело не в том, что США ждут, пока за это будет уплачено. Как только будет объявлено об очередном пакете PURL, поток материалов начинается. Мы видим, что многие европейские страны фактически берут на себя финансирование», — сказал он.
Миссия НАТО по поддержке Украины координирует поставки оружия с декабря 2024 года. В частности, она согласовывает потребности Киева в вооружении, снаряжении и обучении с предложениями, полученными от стран-доноров в Альянсе и за его пределами.
Напомним, правительство Джорджи Мелони неожиданно изменило риторику по военной поддержке Киева и приостановило свое участие в программе НАТО по закупке американского оружия для Украины.