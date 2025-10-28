Линдси Грэм / © Associated Press

Экономика российского диктатора Путина держится на доходах от продаж нефти и газа за границу.

По мнению американского сенатора Линдси Грэмма, эти доходы нужно уменьшить — и Кремлю «настанет конец», информирует Новости.LIVE.

По словам политика, Китай, Индия и Бразилия покупают большую часть российских энергоносителей.

«Если бы они заставили Путина заключить мир — война бы закончилась», — заявил сенатор.

Он также отметил, что санкции против ведущих российских нефтяных компаний уже вынудили Китай отказаться от переработки российской нефти.

Ранее сообщалось, что агентство Reuters проанализировало новые санкции США против РФ и решило, что они «ни к чему не приведут».

Мы ранее информировали, что спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев, которого Путин срочно послал в Вашингтон после введенных санкций США, заявил о «титанических попытках» сорвать любой ее диалог Кремля с американской стороной.