Солдаты КНДР на войне: Зеленский ответил, появятся ли европейские войска в Украине

Киев не настаивал на этой идее.

Привлечение военных КНДР в войну России не станет поводом для того, чтобы страны Европы направили свои войска в Украину.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью представителям СМИ стран Северной Европы.

"Не уверен, честно говоря. Я знаю, что все относятся к этому скептически и очень осторожно", — ответил глава государства на вопрос о том, станет ли появление войск КНДР стимулом для Запада отправить своих солдат на войну.

По его словам, Украина никогда не настаивала на этой идее и не обсуждала ее подробно. Мол, это небезопасно.

"Если у вас нет такого решения от лидеров, от общества и т.д., очень опасно поднимать эту тему на самом деле. Потому что вы можете потерять любую другую поддержку… Мы не можем рисковать потерей поддержки, которую мы уже имеем", — подчеркнул украинский президент.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что солдаты из Северной Кореи, которых отправили в Украину – это эскалация войны.

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