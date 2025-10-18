- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 68
- Время на прочтение
- 1 мин
Солидарность с Украиной важнее, чем когда-либо: Туск о переговорах Зеленского и Трампа
Дональд Туск прокомментировал заявление Трампа и призвал Европу к стойкой поддержке Киева.
Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал переговоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
По итогам этой встречи, а также переговоров Зеленского с лидерами Европы глава польского правительства высказался за продолжение поддержки Украины, передает «Радио Свобода».
«После переговоров президента Зеленского вчера в Белом доме и с европейскими лидерами одно остается вполне понятным: солидарность Европы с Украиной в противостоянии агрессии России сегодня важнее, чем когда-либо», — резюмировал Туск.
Президент Украины Владимир Зеленский накануне назвал «очень продуктивной» встречу с Трампом. По его словам, во время встречи также обсуждали дальнобойные возможности, но решили не делать об этом заявления. Относительно «Томагавков» он призвал обратившихся к американской стороне.
Президент США Дональд Трамп после встречи написал в соцсетях, что сказал как Зеленскому, так и Путину, что «пришло время прекратить убийства и заключить соглашение». Он добавил, что «они должны остановиться там, где они есть».
После переговоров с американским президентом Зеленский также разговаривал с лидерами Европы. В ней участвовали глава Еврокомиссии, президенты Финляндии, Норвегии, премьеры Британии, Италии, Польши, а также генсек НАТО.
Напомним, европейские лидеры подтвердили свою поддержку Украины во время виртуального разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.