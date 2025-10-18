Солидарность с Украиной важнее, чем когда-либо: Туск о переговорах Зеленского и Трампа

Премьер Польши Дональд Туск / © Associated Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал переговоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

По итогам этой встречи, а также переговоров Зеленского с лидерами Европы глава польского правительства высказался за продолжение поддержки Украины, передает «Радио Свобода».

«После переговоров президента Зеленского вчера в Белом доме и с европейскими лидерами одно остается вполне понятным: солидарность Европы с Украиной в противостоянии агрессии России сегодня важнее, чем когда-либо», — резюмировал Туск.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне назвал «очень продуктивной» встречу с Трампом. По его словам, во время встречи также обсуждали дальнобойные возможности, но решили не делать об этом заявления. Относительно «Томагавков» он призвал обратившихся к американской стороне.

Президент США Дональд Трамп после встречи написал в соцсетях, что сказал как Зеленскому, так и Путину, что «пришло время прекратить убийства и заключить соглашение». Он добавил, что «они должны остановиться там, где они есть».

После переговоров с американским президентом Зеленский также разговаривал с лидерами Европы. В ней участвовали глава Еврокомиссии, президенты Финляндии, Норвегии, премьеры Британии, Италии, Польши, а также генсек НАТО.

Напомним, европейские лидеры подтвердили свою поддержку Украины во время виртуального разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.