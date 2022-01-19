"Солидарность в эти неопределенные времена": в Украину планируют приехать евродепутаты из-за угрозы нападения России

"Солидарность в эти неопределенные времена": в Украину планируют приехать евродепутаты из-за угрозы нападения России

В общей сложности планируют приехать 9 евродепутатов.

Группа депутатов Европейского парламента из комитета по иностранным делам и подкомитета по безопасности и обороне в конце января – начале февраля намерены посетить Украину, чтобы подтвердить единство ЕС из-за возможной новой агрессии со стороны России и продемонстрировать украинцам солидарность.

Соответствующее письмо с просьбой разрешить такую миссию направили 18 января новоизбранному президенту Европарламента Роберти Мецоле глава комитета Дэвид Макаллистер и глава подкомитета Натали Луазо, пишет DW.

В миссию кроме Макалистера и Луазо должны войти еще семь евродепутатов. По их мнению, миссия, в частности, продемонстрирует гражданам Украины солидарность Евросоюза "в эти сомнительные времена".

"Срочность миссии вызвана наращиванием Россией войск в Украине и вокруг продолжающейся нее, а также дестабилизационным использованием гибридных атак на украинские правительственные институции, включая дезинформацию и кибератаки", — сказано в сообщении.

Также отмечается, что "атака на Украину является атакой и на Европейский союз".

"Европарламент играет ключевую роль как в демонстрировании нашего единства перед лицом российской агрессии, так и для того, чтобы донести нашу поддержку для самого мощного ответа, если Россия прибегнет к военным шагам против Украины", — добавили Макаллистер и Луазо.

Их визит намечен на 30 января-2 февраля 2022 года. Разрешение на такую миссию предоставляет президиум Европарламента.

Напомним, 19 января в Киев прибыл государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен.

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