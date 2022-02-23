"Сомнений нет": СМИ узнали, о намерении СНБО ввести новые санкции против депутатов Госдумы РФ за признание ОРДЛО

"Сомнений нет": СМИ узнали, о намерении СНБО ввести новые санкции против депутатов Госдумы РФ за признание ОРДЛО

Санкции могут касаться депутатов Государственной Думы РФ, а также членов Совета безопасности и Совета федерации России за признание ими террористических "ЛДНР".

СНБО, который 23 февраля соберется на заседание, может ввести санкции против депутатов Госдумы РФ, голосовавших за "независимость" созданных РФ квазиобразований на временно оккупированных территориях Украины так называемых "ЛНР" и "ДНР", после соответствующего обращения нардепов Верховной Рады.

Об этом сообщает издание LIGA.net, ссылаясь на собеседника в руководстве фракции "Слуга народа".

Собеседник уточнил, что речь идет о депутатах нелегитимной Госдумы и сенаторах Радфеда РФ, голосовавших за признание террористов на Донбассе, а также против членов Совета безопасности РФ, участвовавших в заседании 21 февраля. По данным источников издания, сегодня, 23 февраля, парламентарии примут обращение в СНБО с просьбой ввести соответствующие санкции против российских чиновников.

Источник издания отметил, что сомнений, что СНБО введет эти санкции, нет.

Напомним, Совет Федерации РФ проголосовал за признание "ЛДНР" и ратифицировал договор о дружбе.

Перед этим 21 февраля Путин объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР", а затем в присутствии боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "ЛДНР" ".

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что признание Путиным "независимости" созданных Россией квазиобразований на временно оккупированных территориях Украины — так называемых "ЛНР" и "ДНР" — является эскалационным шагом.

Читайте также: