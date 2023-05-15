Соперник Эрдогана на президентское кресло сделал амбициозное заявление о предстоящем туре выборов

Киличдароглу говорит, что запрос на изменения в обществе составляет более 50%.

Кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Киличдароглу выразил убеждение, что одержит победу во втором туре выборов, который состоится 28 мая.

Так, Киличдароглу прокомментировал результаты первого тура голосования, цитирует его NTV.

Кроме того, политик заявил, что действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган не получил желаемого результата во время выборов, "несмотря на клевету и оскорбления"

"Никто не должен волноваться по поводу произошедшего факта. Выборы не выиграют на балконе. Данные продолжают течь прямо сейчас. Будет второй тур. Мы обязательно выигрываем эти выборы во втором туре. Все это увидят", — заявил Киличдароглу.

Вместе с тем, оппозиционный политик отмечает, что запрос на изменения в обществе составляет более 50%.

"Предварительные результаты показали, что Эрдоган не получил вотума доверия, которого ждал от общественности", — добавил Кемаль Киличдароглу.

В свою очередь, Эрдоган отметил, что готов ко второму туру выборов президента. По его словам, "победителем на выборах вне зависимости от показателей стала Турция и ее народ".

"Голосование 14 мая стало одним из самых рекордных по явке в истории избирательных процессов нашей страны. На протяжении всей политической карьеры мы проявляли уважение к воле народа. Выражаем уважение к мнению избирателей и на текущих выборах и всех последующих", — подчеркнул он.

Напомним, по состоянию на утро 25 мая в Турции продолжаются подсчеты голосования на президентских и парламентских выборах. Уже обработали около 100% протоколов. Пока известно, что у Реджепа Тайипа Эрдогана поддержка составляет 49,34%, а у Кемаля Киличдароглу — 45%.

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