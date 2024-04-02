Соратница Трампа призвала Джонсона не предоставлять Украине финансовую помощь

Членкиня Республиканской партии, соратница бывшего президента США Дональда Трампа Марджори Тейлор Грин призвала спикера Палаты представителей Майка Джонсона не предоставлять Украине пакет финансовой помощи.

Об этом она написала на своей странице в Сети Х.

"Если спикер Джонсон выделит еще 60 миллиардов долларов на оборону украинской границы после того, как он полностью профинансировал смертельно опасную открытую границу Байдена, это будет злая шутка над американским народом", — заявила она.

К слову, несколько дней назад конгрессмен-республиканец Дон Бэйкон заявил, что законопроект о помощи Украине вынесут на голосование сразу после окончания пасхальных каникул, которые проходят в США до 9 апреля.

Напомним, CNN со ссылкой на собственные источники сообщило, что спикеру Джонсону грозит отставка из-за вопроса помощи Украине. Но демократы сигнализируют, что они спасут Джонсона, если он представит законопроект об Украине, который они смогут поддержать.

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