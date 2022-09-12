Соратник Порошенко Ложкин просил Макрона снять санкции с российского олигарха – израильские СМИ

Лидеры одной из известнейших еврейских организаций Украины лоббировали перед правительством Франции снятие санкций с российского олигарха Вячеслава (Моше) Кантора, которого считают близким к российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом сообщает израильское издание Haaretz.

По информации издания, глава Администрации пятого президента Украины Петра Порошенко и президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин и Яков Дов Блайх – один из двух главных раввинов страны – написали президенту Франции Эммануэлю Макрону письмо с просьбой заступиться за Моше Кантора.

В 2021 году журнал Forbes оценивал состояние Кантора в 7,5 миллиарда долларов США. Из-за связи с Путиным Кантор находится под санкциями ЕС, Британии, Швейцарии и Украины. Он долго занимал пост президента Европейского еврейского конгресса в Брюсселе, пока не вынужден был уйти в отставку после введения санкций Европейского Союза в начале этого года.

"Мы были шокированы, узнав о решении Европейского Союза применить санкции к нашему другу", – отмечают экссоратник Порошенко и раввин Яков Дов Блайх.

В письме Ложкин и Блайх утверждали, что Кантор "посвятил свою жизнь и деятельность возрождению еврейской жизни, культуры и образования в Европе", а также, что украинская еврейская община "всегда могла рассчитывать на его непоколебимую поддержку к проблемам, с которыми мы столкнулись".

"Мы также знаем о его чувствах... к еврейской общине, которой он очень помогал в течение многих лет, особенно после начала войны. Мы уверены, что эта ошибка будет исправлена после изучения его дела и аргументов, выдвинутых его адвокатом. Мы призываем вас выступить против любого возобновления решения о применении к нему санкций не только ради него самого, но и ради еврейских общин Европы, потерявших надежного и уважаемого лидера", – говорится в письме.

И Блайх, и Ложкин, ранее работавший главой Администрации президента Украины при Петре Порошенко, а сейчас вице-президент Всемирного еврейского конгресса, не ответили на неоднократные запросы журналистов.

Почетный президент ЕКУ Борис Фуксман, также подписавший письмо, в комментарии Haaretz сказал, что Блайх и Ложкин написали Макрону в надежде, что президент Франции будет работать над отменой санкций, "потому что Моше Кантор много сделал для еврейства в Европе".

По словам Фуксмана, Кантор очень много занимался еврейской жизнью в Европе, и потому заслуживает уважения, так что оценивать его следует по этому показателю, а не по российским связям.

Кто такой бизнесмен Кантор

69-летний бизнесмен Вячеслав (Моше) Кантор – крупный акционер российской компании по производству удобрений "Акрон", которая считается крупнейшим в мире производителем минеральных удобрений. 6 апреля 2022 г., после вторжения России в Украину, Британия ввела персональные санкции против Кантора. 8 апреля 2022 года против Кантора санкции ввел и ЕС.

Фото: Associated Press

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В том же месяце итальянские власти решили конфисковать у бизнесмена 11 вилл. Процедура заняла целых четыре месяца – из-за сложной схемы владения – и завершилась только к сентябрю. Все виллы расположены на Изумрудном берегу (Costa Smeralda) на севере Сардинии.

Одна из них ранее принадлежала матери бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, другая – его младшему брату Паоло.

Ранее сообщалось, что Путин приказал олигархам и госучреждениям создавать ЧВК для "нового этапа" войны.

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