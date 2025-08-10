Дмитрий Козак / © Associated Press

Уроженец украинской Кировоградщины и многолетний ключевой соратник Путина Дмитрий Козак, предавший свой народ и помогавший РФ в оккупации Крыма и Донбасса до 2022 года, впал в немилость российского диктатора, потому что якобы выступал против полномасштабного вторжения.

Историю этнического украинца с говорящей фамилией, пошедшего против своего народа, рассказывает The New York Times.

В течение десятилетий Путин обращался к одному верному помощнику для выполнения некоторых своих деликатных задач.

Когда Путин стал премьер-министром в 1999 году, он назначил помощника Дмитрия Козака руководителем своего аппарата. Когда Россия выиграла тендер на проведение Зимних Олимпийских игр в 2007 году семь лет спустя, Козак руководил подготовкой к Играм. Когда Путин оккупировал Крым в 2014 году, Козак контролировал его интеграцию в Россию. Когда Путин стягивал войска в 2021 году, Козак рассказывал американским дипломатам о вымышленных «преступлениях украинского правительства».

По словам трех человек, близких к Кремлю, западному чиновнику, знакомому с Козаком и одному американскому чиновнику, ныне 66-летний Козак почти ни за что не отвечает, ведь многие его полномочия перешли к другому главному помощнику, Сергею Кириенко.

По информации источников, Козак разочаровал Путина, поскольку четко дал понять, что считает полномасштабное вторжение в Украину ошибкой.

NYT утверждает, что после того, как Путин начал войну в Украине в феврале 2022 года, Козак посоветовал российскому диктатору не делать этого.

Совсем недавно, по словам кремлевских источников, Козак сообщил коллегам, что представил Путину предложение о прекращении боевых действий и проведении мирных переговоров.

В издании предполагают, что вряд ли настаивание Козака повлияет на Путина, в основном окруженного людьми, поддерживающими его жесткие требования по отношению к Украине. Но это отражает разочарование, охватывающее часть московской элиты нежеланием Путина идти на компромиссы в войне и все более неконтролируемой властью служб безопасности.

По словам людей, близких к Кремлю, Козак — единственный высокопоставленный чиновник из окружения диктатора, который открыто говорит о своем несогласии с войной, хотя он и не озвучивал эту критику публично.

В декабре 2021 года Карен Донфрид, помощница государственного секретаря, встретилась с Козаком в последней попытке предотвратить войну.

Джон Дж. Салливан, посол США в Москве до 2022 года, вспоминал, что Козак «выдыхал дым из своих сигарет с золотым фильтром в лицо и Донфрид начинал длинные монологи о „злом и коварном режиме в Киеве“.

Однако, по словам кремлевских инсайдеров, внутри кремлевских властных кругов Козак предупреждал об ужасающих последствиях полномасштабного вторжения, в частности о жестоком сопротивлении Украины.

Согласно поздним новостным сообщениям и двум кремлевским источникам, перед началом войны Козак выступил против нее на заседании Совета безопасности РФ. Через несколько дней после начала вторжения Путин отверг мирное соглашение с Украиной, которое принес ему Козак.

Критическая позиция Козака, похоже, привела к падению авторитета перед диктатором Путиным. Чиновник практически перестал появляться на публике, тогда как Кириенко, первый заместитель руководителя аппарата, часто ездил в оккупированную часть Украины.

По словам кремлевских источников и американского чиновника, многие обязанности Козака по взаимодействию с частями бывшего Советского Союза, такими как Молдова и сепаратистские регионы Грузии Абхазия и Южная Осетия, с тех пор перешли к Кириенко.

В то время как Козак возглавлял переговоры по Украине до вторжения в феврале 2022 года, Кириенко стал «куратором» Кремля в оккупированных Россией частях Украины, а третий помощник Владимир Мединский ведет переговоры с Киевом.

Несмотря на потерю влияния, Козак сохранил доступ к Путину, заявили кремлевские инсайдеры. Тот факт, что Путин держит Козака рядом, отражает преданность российского президента своим давним помощникам, отметили они.

Путин также, похоже, использовал Казака в качестве посредника для неофициальных западных эмиссаров, имеющих тесные связи с западными чиновниками. По информации источников издания, общаясь с западными чиновниками, Козак просил их подсказать аргументы, чтобы убедить Путина изменить курс и прекратить вторжение в Украину.

