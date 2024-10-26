Соратник Трампа Вэнс перед выборами отметился новым скандальным заявлением о войне в Украине

Соратник Трампа призвал Украину отказаться от территорий ради мира с РФ.

Украина должна отказаться от своих территорий, чтобы положить конец войне с Россией.

Об этом в эфире телеканала News Nation заявил Джей Ди Вэнс, кандидат в вице-президенты США от республиканской партии, соратник Дональда Трампа.

"Украинцам придется принять это решение... Они уже слишком измотаны", — заявил Вэнс.

Он убежден, что такие утверждения уже проскальзывают в разговорах с украинскими чиновниками, особенно в частных.

"Они начинают говорить об этом сейчас. Они говорят, что это не может продолжаться вечно. У них нет людей, у них нет оружия, у них нет денег", – заявил Вэнс.

Он сказал, что Россия не должна была нападать на Украину, но обе воюющие стороны хотят положить конец войне. И роль США, по его словам, состоит в том, чтобы спросить Россию и Украину, что им нужно, чтобы потом "навязать настоящую дипломатию".

Напомним, 15 июля на съезде Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что избрал Джей Ди Вэнса своим кандидатом в вице-президенты.

За полтора года работы в Конгрессе Джей Ди Вэнс стал одной из самых заметных фигур среди республиканцев, отличившись, в частности, критикой поддержки Украины. Его взгляды на войну и отношения с Россией вызывают беспокойство среди партнеров Украины.

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