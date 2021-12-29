Соратники Навального – за решеткой: в РФ задержали экс-руководителей штабов оппозиционера

ФСК оппозиционера признали экстремистской организацией.
В России задержаны бывшие руководители штабов оппозиционного политика Алексея Навального в Томске и Иркутске.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 29 декабря.
Фонд борьбы с коррупцией Навального, опубликовавший немало расследований о имениях высшего руководства России, власти страны этим летом признали экстремистской организацией. Следовательно, его региональные центры перестали существовать, а часть соратников покинула Россию. Те, кто не уехал, как бывшие руководители томского и иркутского отделения оказались в следственном комитете на допросе.
Другие соратники Навального говорят, что им могут угрожать обвинения в экстремизме и длительные сроки. К слову, находится в тюрьме и сам Навальный. После отравления "Новичком", лечение за границей и возвращение в Россию его упекли за решетку, открыв старое сфабрикованное уголовное дело.
Напомним, расследователь Bellingcat Христо Грозев заявлял, что у Кремля очень длинный "список смерти". Впрочем, известно небольшое количество людей, входящих в "смертельный список". Конкретных имен и фамилий, известных из этого списка Bellingcat, Грозев не назвал.
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