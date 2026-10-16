Соратница Трампа пошла ему наперекор из-за Зеленского: прозвучало резкое заявление

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Американская блогерша, ультраправая активистка и сторонница Дональда Трампа Лора Лумер опровергла его слова о том, что украинский лидер Владимир Зеленский якобы препятствует установлению мира в Украине.

Об этом она заявила в своем сообщении в соцсети.

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Она подчеркнула, что отстранение президента Украины от власти не остановит российскую агрессию, ведь настоящая цель «фюрера» Владимира Путина — захват страны и дальнейшее продвижение по Европе.

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«Не имеет значения, является ли Зеленский президентом Украины или нет. Цель Путина — захватить Украину. Затем он возьмет Польшу, Латвию, Литву и проложит свой путь через всю Европу», — написала она.

По словам Лумер, даже проведение выборов в Украине не заставит Кремль отказаться от войны, ведь именно РФ сама является агрессором, а не наоборот.

«Отстранение Зеленского не остановит российский империализм. Дело не в Зеленском. Дело в Путине. Всегда дело было в Путине», — отметила сторонница Трампа.

В другом сообщении Лумер предупредила, что Россия может помочь Ирану получить ядерное оружие после завершения президентства Трампа.

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Напомним, Лора Лумер неожиданно вступилась за Зеленского после того, как президент США заявил, мол, Украине якобы нужен новый лидер. По ее словам, «если люди хотят выборов, то они должны давить на Путина, чтобы он прекратил войну».

Кроме того, блогерша «проехалась» по Трампу после «энергетического перемирия» с Путиным. Она обвинила Владимира Путина в демонстративном игнорировании договоренностей, о которых заявляла администрация Трампа.

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