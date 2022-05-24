Сорос считает, что война в Украине может стать началом Третьей мировой, которую не переживет цивилизация

Сорос считает, что война в Украине может стать началом Третьей мировой, которую не переживет цивилизация

Джордж Сорос на форуме в Давосе призвал победить Путина как можно скорее, чтобы спасти западную цивилизацию.

Американский финансист-миллиардер Джордж Сорос заявил, что вторжение России в Украину, возможно, является началом Третьей мировой войны и западная цивилизация может не пережить ее.

Об этом он сказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передают Reuters и BNN Bloomberg.

"Лучшим и, возможно, единственным способом сохранить нашу цивилизацию является победить Путина как можно скорее", — подчеркнул Сорос.

Он уверен, что все другие проблемы, которые волнуют все человечество – борьба с пандемией и изменением климата, избежание ядерной войны, поддержка глобальных институций – должны отойти на второй план в этой борьбе.

По словам Сороса, Путин, который говорит, что "спецоперация" в Украине идет по плану, теперь считает вторжение ошибкой и готовится к переговорам.

"Но перемирие недостижимо, потому что ему нельзя доверять. Чем слабее Путин, тем более непредсказуемым он становится", – считает миллиардер.

Сорос сказал, что Евросоюз должен понять: Путин может отключить российский природный газ, на который приходится около 40% потребностей Европы, "пока это действительно больно".

"Я не могу предсказать результат, но у Украины бесспорно есть шансы на борьбу", — сказал Сорос.

Ранее в Минобороны сообщили, что Россия готовится к долговременной войне в Украине.

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