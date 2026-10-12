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Сорвано в первые часы: в МИДе прокомментировали энергетическое перемирие Трампа
Глава МИД Украины рассказал партнерам о новом ударе России по энергетике, несмотря на заявление Трампа о перемирии.
Россия нарушила «энергетическое перемирие» сразу после его оглашения президентом США Дональдом Трампом.
Об этом заявил в соцсети Х министр иностранных дел Андрей Сибига по итогам разговора со своим немецким коллегой Иоганном Вадефулем.
«Я сообщил Иоганну об ударе России по ТЭЦ-5 в Харькове несколько часов назад. Россия нарушила энергетическую остановку огня сразу после ее объявления», — подчеркнул глава МИД.
Сибига подтвердил готовность Украины к полному энергетическому прекращению огня, если Россия прекратит атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру.
Кроме того, он призвал союзников предоставить Украине дополнительные пакеты военной помощи, открыть кластеры присоединения к ЕС и использовать замороженные активы РФ для защиты нашего государства.
«Я поблагодарил Германию за ее лидерство в поддержке Украины. Это двусторонняя улица, которая приносит ощутимую пользу немецкой экономике — от энергетической кооперации и совместного производства вооружений до доступа немецких бизнесов к проектам восстановления», — подытожил Сибига.
Ранее президент Зеленский сообщил, что РФ проигнорировала заявление Трампа об энергетическом перемирии. Поскольку в течение всего дня сегодня в небе были российские «шахеды».
По информации Axios, Трамп действительно взбешен на Зеленского из-за атак по российским НПЗ.