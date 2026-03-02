Сорвутся ли переговоры по Украине из-за эскалации вокруг Ирана: детали от Bloomberg

Трехсторонние переговоры

Украина и Россия рассчитывают провести новый раунд мирных переговоров при посредничестве США уже на этой неделе, несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке и военную кампанию администрации президента США Дональда Трампа против Ирана.

Об этом говорится в материале Bloomberg.

По данным источника в Москве, знакомого с ходом подготовки, проведение встречи в Абу-Даби под вопросом. Воздушное пространство Объединенных Арабских Эмиратов частично ограничено из-за риска ракетных и дроновых атак. Поэтому альтернативным местом переговоров может стать Стамбул или другие европейские столицы. Собеседник отметил, что этот вопрос остается деликатным, поэтому он попросил не разглашать его имя.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил журналистам, что переговоры, запланированные на 5-6 марта, официально не отменены. По его словам, кроме Турции также рассматривают Швейцарию как возможную площадку для диалога.

Как ожидается, это будет уже четвертая встреча сторон в этом году после двух раундов в Абу-Даби и одного в Женеве. США стремятся выступить ключевым посредником в достижении договоренностей по прекращению полномасштабной войны РФ против Украины.

Главным камнем преткновения остается требование России по поводу территориальных уступок на востоке Донецкой области. Несмотря на годы боевых действий, российские войска не смогли полностью захватить этот регион, однако Москва настаивает на его передаче.

По информации источников, в Кремле считается следующая встреча потенциально решающей. После последнего раунда переговоров в Женеве российская сторона заявляла американским представителям, что дальнейший диалог не имеет смысла без территориальных уступок Украины, поскольку большинство других вопросов уже согласованы.

В то же время, по данным европейских источников, в ЕС обеспокоены тем, что значительные объемы боеприпасов, использованных США и Израилем во время ударов по Ирану, могут повлиять на американские запасы и способность поддерживать Украину.

В Брюсселе также стремятся сохранить активное участие США в переговорах и параллельно укрепляют собственные возможности противовоздушной обороны, чтобы снизить зависимость от американской помощи.

Напомним, 28 февраля в Дубае раздалась серия мощных взрывов на фоне ракетных ударов Ирана. По предварительным данным, атаки повлекли за собой серьезные перебои в работе критической инфраструктуры и транспортной системы города.

На этом фоне временно приостановили работу все аэропорты мегаполиса. Полностью приостановлены рейсы "на вылет" и "на прилет" из двух ключевых аэропортов, в частности Международного аэропорта Дубая - одного из самых загруженных в мире, ежедневно обслуживающего от 2 до 2,5 тысяч рейсов.

Россия грозится выйти из переговоров

По информации Bloomberg, Кремль рассматривает возможность подписания меморандума о прекращении огня и готов отвести войска с территорий Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей. В то же время Москва настаивает на выходе украинских сил из остальной подконтрольной Украине части Донбасса. Российская сторона также допускает международный мониторинг режима перемирия с участием США и, по данным источников, пока не выдвигает требований по сокращению численности украинской армии. Однако ключевым условием остается территориальный компромисс. В случае отказа Киева от таких уступок на переговорах на этой неделе Россия, по данным агентства, может пригрозить выходом из переговорного процесса.