Фицо заявил о "политическом шантаже" / © Associated Press

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Словакия не будет участвовать в новом займе Европейского союза на 45 млрд евро для финансирования Украины в 2027 году. Однако Братислава обещает продлить гуманитарную помощь Киеву.

Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо в своем видеообращении.

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Словакия не присоединялась и к предыдущей программе кредитования Украины на 90 млрд. евро, и менять свою позицию страна не собирается. Кроме того, по мнению политика, Киев не погасит кредиты.

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Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц даже предположил вероятность блокирования следующего семилетнего бюджета ЕС. По его словам, это может произойти, если все страны объединения не возьмут на себя обязательства по финансовой поддержке Украины в 2027 году и в последующий период.

Фицо подчеркнул, что не хочет быть под давлением со стороны Берлина. Он назвал то, что будет происходить вокруг займа, "не слишком приятными" событиями. Премьер считает, что Словакию якобы "политически шантажируют, увязывая этот кредит со всем бюджетом Европейского союза".

"Словакию никто не может ничем упрекнуть. Мы оказываем Украине гуманитарную помощь, как можем. Однако я не вижу никаких причин, по которым мы должны участвовать в военной позиции Украине, которая только продолжает страдания", — заявил Фицо.

Он добавил, что этот вопрос планируется обсудить в понедельник, 23 ноября, в Братиславе во время встречи премьер-министров стран Вышеградской группы (Польши, Чехии, Словакии и Венгрии) с канцлером Австрии.

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Напомним, что ранее Фицо обвинил канцлера ФРГ Фридриха Мерца в давлении из-за помощи Украине и блокирования антироссийских санкций. Политик вспомнил эмоциональный телефонный разговор с Мерцом, во время которого тот якобы угрожал прекратить финансирование Словакии. Фицо подверг критике позицию Берлина, назвав ее шантажом, и подчеркнул, что Братислава будет самостоятельно определять свою политику и будет принимать решения по вопросам, которые считает принципиальными.

Кредит для Украины — главное

Европейская комиссия предложила предоставить Украине дополнительные 45 млрд евро кредита на 2027 год. Из них до 25 млрд евро планируют направить на военные нужды, еще до 20 млрд — в поддержку государственного бюджета. Это предложение должно покрыть около двух третей прогнозируемого дефицита финансирования.

Ранее ЕС согласовал для Украины кредит в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы. В совместном заявлении по итогам встречи "Коалиции желающих" в Берлине, обнародованном на сайте правительства Германии, лидеры подтвердили, что 90 млрд евро направят на военную и финансовую помощь Украине до конца 2027 года.

В то же время страны НАТО подтвердили обязательство предоставить украинской армии оборудование, помощь и подготовку на 70 миллиардов евро в 2026 году и по меньшей мере столько же в следующем году.

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