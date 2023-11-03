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Соседей не выбирают: Лукашенко размечтался о возобновлении отношений со странами ЕС

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
636
Время на прочтение
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Соседей не выбирают: Лукашенко размечтался о возобновлении отношений со странами ЕС

Александр Лукашенко. / Фото: Associated Press

Мол, соседи — это от бога.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поразмышлял об отношениях с соседями — странами Евросоюза. Более того, диктатор даже размечтался о том, что они станут такими, как раньше.

Об этом сообщает "БЕЛТА"

Так называемый "президент" выразил уверенность, что Минску удастся в будущем возобновить отношения с Литвой и Польшей.

"Основной принцип — соседи не могут жить плохо, они от бога, их не выбирают. Бывают разногласия, ссоры, это преходящее", — сказал белорусский лидер.

Напомним, ранее Лукашенко сделал заявление о третьей мировой войне. Мол, привести к этому может эскалация военного конфликта на Ближнем Востоке.

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Дата публикации
Просмотры
636
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