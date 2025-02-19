Соседние с РФ страны не должны участвовать: в Польше сделали заявление о введении войск в Украину

По словам министра обороны Польши, это может привести к провокациям.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страны, которые граничат с Россией, не должны участвовать в возможной миротворческой миссии в Украине.

Об этом он заявил в эфире Polsat News.

"Ни одна страна, граничащая с Россией, не должна быть вовлечена в такую стабилизационную миссию, поскольку это может легко привести к провокациям", — заявил Косиняк-Камыш.

Он также отметил, что сейчас "не существует коалиции ни одной страны, которая бы планировала ввести войска в Украину".

"Польша, безусловно, не отправляет и не будет отправлять войска в Украину, я хочу это очень четко заявить. У нас есть другие задачи", — отметил министр обороны Польши.

По его словам, у Польши будет роль "логистического хаба для Украины, и, возможно, в будущем инфраструктурного хаба, если миротворчество в стране будет обеспечено".

Напомним, военный жестко ответил, нужны ли Украине иностранные миротворцы после окончания войны.

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